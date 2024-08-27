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Силовики задержали за участие в протестах жителя Кобрина

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  • 27.08.2024, 12:20
  • 3,462
Силовики задержали за участие в протестах жителя Кобрина
Иван Литвин

8 лет назад он выступал в шоу перед Владимиром Зеленским.

Жителя Кобрина задержали по подозрению в участии в протестах 2020 года. Его «покаянное» видео опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Белоруса заставили сказать на камеру, что четыре года назад он «принял участие в несанкционированных протестах в Кобрине, в том числе на проезжей части».

«Медиазона» нашла страницу задержанного в соцсетях. Белoруса зовут Иван Литвин. В 2016 году он выиграл 20 тысяч гривен (около 764 долларов по среднему курсу на то время) в шоу «Рассмеши комика».

Одним из членов жюри передачи до своего избрания президентом Украины был Владимир Зеленский. Перед ним и выступал Иван в 2016 году.

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