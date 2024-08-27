Белорусским генералам лучше послушать Украину 9 Telegram-канал «Письма к дочери»

27.08.2024, 12:36

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И отвести войска.

Второй день подряд российская армия атакует Украину ракетами и дронами. К этой атаке, российская армия, как я понимаю, долго готовилась. Потому что обстрелять Украину – это такой способ российских властей показать, что они еще пока помнят про Курскую область. Потому что в последнее время это уже не так очевидно.

Ну в смысле была, конечно, какая-то там Курская область и что-то от нее еще даже осталось. И, может быть, то, что осталось, даже никуда не денется. А может, денется. Но зачем расстраивать себя грустными напоминаниями о том, чего все равно не можешь себе вернуть?

Заметь, каждый раз, когда у российских властей не получается сделать что-нибудь хорошее для своих граждан, они вместо этого делают что-нибудь плохое чужим. И считают, что таким образом они свои гражданские обязанности перед обществом выполнили.

И я хочу тебе сказать, что перспектива выполнения российскими властями своих обязательств по защите младшего союзника начинает играть новыми красками. Вот на днях МИД Украины посоветовал белорусским генералам отвести войска подальше от украинской границы. Я, честно говоря, не уверен, что у белорусских генералов есть много войск возле украинской границы. И тем более, что белорусские генералы собираются этими войсками что-нибудь нарушить.

Но даже если у белорусских генералов вообще нет никаких войск возле украинской границы, то лучше им послушаться доброго совета и отвести подальше. Даже те войска, которых у них там нет. Потому что легкие пограничные недоразумения могут закончиться для белорусских генералов трагическими неприятностями.

И раньше белорусские генералы могли себе, конечно, эти неприятности позволить. белорусские генералы верили, что у них за спиной стоит пускай потрепанная, но все-таки мощь союзного государства. Что если их кто-нибудь обидит, то союзник будет их защищать всеми доступными ему силами и средствами.

Ну вот судя по тому, как союзник защищает свою Курскую область, белорусским генералам лучше рассчитывать исключительно на собственные силы и средства. Потому что союзнику его сил и средств не хватает даже на защиту его собственной Курской области.

Нет. Потом союзник обязательно, конечно, отомстит за белорусских генералов трансформаторной будке под Киевом. Но белорусским-то генералам от этого будет не легче. Не факт, что у белорусских генералов даже будет время, чтобы испытать чувство глубокого удовлетворения от проделанной союзником работы.

Поэтому лучшее, что сейчас могут сделать белорусские генералы – сидеть тихо и не привлекать к себе внимания. И даже победы над условным противника в телевизоре лучше отложить до более безопасных времен. Потому что никогда не знаешь, куда тебя в этом телевизоре может занести.

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