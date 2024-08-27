В России рухнули производство и продажа сельхозтехники 2 27.08.2024, 12:45

2,524

Названа основная причина.

Продажи сельхозтехники в России за период с января по июль сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 127,7 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Росспецмаша». Производство техники уменьшилось на 7,4%, составив 161 млрд рублей, а экспорт снизился на 25,2%, до 9,5 млрд рублей.

Заместитель главы «Росспецмаша» Денис Максимкин отмечает, что спад производства и отгрузок продолжается. По его словам, за первые шесть месяцев этого года объем производства сократился на 4%, внутренние отгрузки — на 10%, а экспорт — на 20%.

Александр Алтынов, председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД, оценивает снижение продаж сельхозтехники в России на уровне 15-18% год к году. Он подчеркивает, что при слабом спросе цены на технику не растут, а дилеры распродают имеющиеся запасы.

Согласно данным «Росспецмаша», выпуск зерноуборочных комбайнов в период с января по июль снизился на 9%, до 3,68 тыс. штук, тракторов — на 22,3%, до 2,62 тыс. штук, а сеялок — на 22,4%, до 2,48 тыс. штук. Отгрузки этих видов техники на внутренний рынок также упали на 19,6%, 4,1% и 17% соответственно.

Основной причиной спада эксперты считают высокую ключевую ставку, которая привела к удорожанию льготных кредитов для аграриев до 10% и исчерпанию лимитов скидочной программы 1432. Это вынудило сельхозпроизводителей откладывать обновление техники. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает также негативное влияние низких мировых цен на зерно и сокращения экспорта российской пшеницы.

Александр Алтынов подчеркивает, что спрос на сельхозтехнику падает уже полтора года, и драйверов для улучшения этой ситуации пока нет. Выручка российских дилеров сельхозтехники в 2024 году может впервые сократиться в годовом выражении, прогнозирует он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com