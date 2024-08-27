В России рухнули производство и продажа сельхозтехники

В России рухнули производство и продажа сельхозтехники2
- 27.08.2024, 12:45
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Названа основная причина.
Продажи сельхозтехники в России за период с января по июль сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 127,7 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Росспецмаша». Производство техники уменьшилось на 7,4%, составив 161 млрд рублей, а экспорт снизился на 25,2%, до 9,5 млрд рублей.
Заместитель главы «Росспецмаша» Денис Максимкин отмечает, что спад производства и отгрузок продолжается. По его словам, за первые шесть месяцев этого года объем производства сократился на 4%, внутренние отгрузки — на 10%, а экспорт — на 20%.
Александр Алтынов, председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД, оценивает снижение продаж сельхозтехники в России на уровне 15-18% год к году. Он подчеркивает, что при слабом спросе цены на технику не растут, а дилеры распродают имеющиеся запасы.
Согласно данным «Росспецмаша», выпуск зерноуборочных комбайнов в период с января по июль снизился на 9%, до 3,68 тыс. штук, тракторов — на 22,3%, до 2,62 тыс. штук, а сеялок — на 22,4%, до 2,48 тыс. штук. Отгрузки этих видов техники на внутренний рынок также упали на 19,6%, 4,1% и 17% соответственно.
Основной причиной спада эксперты считают высокую ключевую ставку, которая привела к удорожанию льготных кредитов для аграриев до 10% и исчерпанию лимитов скидочной программы 1432. Это вынудило сельхозпроизводителей откладывать обновление техники. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает также негативное влияние низких мировых цен на зерно и сокращения экспорта российской пшеницы.
Александр Алтынов подчеркивает, что спрос на сельхозтехнику падает уже полтора года, и драйверов для улучшения этой ситуации пока нет. Выручка российских дилеров сельхозтехники в 2024 году может впервые сократиться в годовом выражении, прогнозирует он.