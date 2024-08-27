Эксперты рассказали, почему кошки мяукают перед закрытой дверью 3 27.08.2024, 12:48

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Фото: British Pest Control Association

Большая загадка раскрыта.

Кошки часто испытывают раздражение перед закрытыми дверями, царапают их, мяукают и пытаются проникнуть внутрь. Это поведение объясняется как эволюционными факторами, так и влиянием самих владельцев, пишет New Voice.

Эксперты, в числе которых доктор Карен Суэда, сертифицированный ветеринарный специалист по поведению животных, отмечают, что кошки переживают из-за страха упустить что-то важное (FOMO), когда сталкиваются с закрытыми дверями. Они по своей природе любопытны и стремятся контролировать свою территорию, включая дом своих хозяев.

Кошки любят контролировать доступ к важным для них пространствам, что помогает им чувствовать себя в безопасности и уверенности. Как отмечает консультант по поведению кошек Ингрид Джонсон, закрытая дверь нарушает три главные потребности кошки: свободу выбора, контроль и стабильность. Кошки не обязательно хотят участвовать в том, что происходит за дверью, но им важно знать, что происходит на другой стороне.

Кроме того, эти животные любят внимание своих владельцев, и закрытая дверь лишает их этого контакта. Исследование 2017 года показало, что большинство кошек предпочитают взаимодействие с человеком другим стимулам, таким как еда или игрушки. Когда дверь закрыта, они могут чувствовать стресс, поскольку теряют доступ к знакомому и безопасному месту.

Чтобы снизить беспокойство кошек, специалисты рекомендуют владельцам поддерживать последовательность в доступе к зонам дома. Если, например, вы не хотите, чтобы кошка заходила в определенную комнату, лучше всего держать дверь закрытой постоянно, а не только при наличии гостей.

Если кошка проявляет чрезмерное беспокойство, выражающееся в громком мяуканье, прижатых ушах или шипении, это может быть признаком настоящего стресса. В таких случаях владельцам стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем.

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