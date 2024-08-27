Путину стал сниться Каддафи 1 Виктор Каспрук

27.08.2024, 12:50

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Фото: AFP

Иногда сны бывают вещими.

На 24 августа, 33-ю годовщину восстановления независимости Украины, выпала еще одна дата – два с половиной года с начала Великой войны Российской Федерации в Украине. Украина за это время не смогла выиграть у Московии. Но украинцам удалось сдерживать российское нашествие, несмотря на половинчатую поддержку со стороны коллективного Запада и хваленое военное преимущество, правда ежедневно меньшее, России.

Однако время явно не на стороне Путина. Ведь совокупные ресурсы Запада многократно превосходят его и без того перенапряженную российскую экономику. И вопрос только в том, как долго диктатор сможет тратить 30 процентов ВНП на свое войско, тогда как государства-члены НАТО в среднем тратят на оборону где-то 2-5 процентов валового национального продукта? Как долго российская экономика будет способна выдерживать 18% инфляции? Сколько времени потребуется Китаю, чтобы пересмотреть целесообразность союза с Россией, когда он уже стал угрозой его продвижению на экспортные рынки Запада? Когда Запад останется единственным в своей поддержке Украины, Путин не сможет победить.

Таким диктаторам как Путин нужны враги, чтобы удержать свою власть. Главным своим врагом он еще в 2014 году назначил Украину. Но хотя он все еще считает Украину незаконно отколовшейся от нее частью Великой России, «новейший император» все меньше имеет ресурсов и военных сил, чтобы его безумная идея уничтожения украинской государственности имела шанс быть воплощенной в жизнь.

Это все еще напоминает битву Давида с Голиафом. Однако, если Соединенные Штаты и Евросоюз предоставят Украине более мощные камни, можно быть готовым сделать свою ставку на победу Давида.

Тем более что в последнее время украинским ракетам и дронам удалось существенно повредить, а то и уничтожить российские склады топлива, ракет, КАБов (корректированных авиационных бомб) и боевые самолеты врага. Украинские военные начали усиленно работать над тем, чтобы не дать российской террористической армии накапливать запасы, необходимые для успешного ведения боевых действий. Когда вовремя разорванные цепочки снабжения мгновенно создают дефицит, который компенсировать будет очень непросто. Особенно если повторные удары усугубят эту ситуацию.

Конечно, завоз боеприпасов со складов и горючего с нефтеперерабатывающих заводов, находящихся в 350 километрах от линий столкновения, создаст россиянам значительные проблемы с логистикой перевозок. Более длинные цепочки поставки вместо более коротких, способны вызвать кризис доставок на передовой. Но это возможно только в том случае, если по конкретным направлениям будут уничтожаться не один, а сразу несколько объектов. Однако первые шаги в этом направлении, безусловно, можно считать большим успехом ВСУ.

На сегодня управляемые авиационные бомбы стали одним из решающих факторов, удерживающих Россию в игре. Решив положительно вопрос, как им противостоять – можно добиться промежуточного перелома в ходе российско-украинской войны. Перемещать батареи «Patriot» достаточно близко к линии фронта, чтобы доставать самолеты оккупантов, рискованно. В таком случае они могут стать жертвами их дронов-камикадзе «Ланцетов». Таким образом, все возвращается к вопросу, как достичь доминирования украинских беспилотников.

Российские планирующие бомбы имеют радиус действия до 70 км. Нужен какой-то способ отбросить российские самолеты на расстояние большее, чем эта. Это можно достичь путем перемещения зенитных ракетных комплексов дальнего радиуса действия и координации с авиационной системой предупреждения и управления (АВАКС). Или с помощью новых технологий, таких как дроны-приманки с радиолокационным излучением для перегрузки системы противовоздушной обороны врага.

Захождение украинских военных на Курщину доказало, что Украина имеет военный и наступательный потенциал мирового уровня. Что ВСУ могут держать основные операции в тайне, а отступление россиян в Курской области является моделью их неизбежного военного краха. Поражение режима Путина будет означать военную стабильность в Европе на десятилетия, и это лучшее инвестирование в будущий мир на Европейском континенте, который может сделать Запад.

У войны есть свой холодный расчет, которого не поймут те, кто никогда не переживал как украинцы пребывание под московскими ракетами более 900 страшных дней. Цель войны – сломать волю вашего противника, а затем добивать его всеми доступными средствами по всем возможным направлениям. Но благодаря мужеству и жертвенности украинских воинов Путину не удалось этого достичь.

Самый быстрый способ окончить войну – это решительно выиграть ее. Не затягивать победу над подлым врагом на недели, месяцы, годы или даже десятилетия, только потому, что кому очень влиятельному в западных столицах просто «не хочется обострять ситуацию».

Курская кампания Украины принесла и невоенные дивиденды: унижение Путина и депрессию российского духа, поднятие морального духа украинцев и заверение западных государств в том, что Украина будет получать помощь для продолжения своей борьбы с московцами, и эта поддержка будет продолжаться и дальше.

И хотя, пожалуй, будет преждевременно говорить о том, что украинская армия уже начала свое большое контрнаступление, посмотрим, как будет развиваться ситуация в течение нескольких недель. Но не секрет, что у ВСУ есть оружие, которое они еще не использовали, а беспилотники и дальше будут успешно продолжать находить нефтеперерабатывающие заводы, склады ракет и КАБов и военные аэродромы.

А если Украине удастся нарушить материально-техническое обеспечение оккупированных Российской Федерацией украинских территорий, то появится реальная возможность отрезать линии фронта от пополнения оружия, снарядов, пищевых запасов и питьевой воды.

Проработка крупных щелей в российских позициях не только повреждает наземную оборону противника, но также нарушает их радиолокационные системы обнаружения и сети ПВО, поэтому Украина дополнительно получает несколько новых путей проникновения своих беспилотников вглубь России.

При отсутствии у россиян модерных западных технологий любые цели, по которым Украина может нанести удары, становятся очень уязвимыми. Эта угроза не носит временный характер, а скапливается, и российская экономика не сможет долго выдерживать постоянную необходимость восстанавливать пораженные или поврежденные военные объекты. То есть, российско-украинская война может закончиться, не только если у Кремля закончатся военные ресурсы, но и тогда, когда Москва полностью истощится экономически.

Также важным фактором стало то, что Китай уже стал сомневаться, что военно, политически и экономически Российская Федерация способна одержать победу. А Си Цзиньпин не любит делать ставки на проигравших. На Пекин сильное впечатление произвело Курское наступление Украины. И есть предварительные признаки того, что Китайская Народная Республика устанавливает России конечный срок для достижения успеха в Украине. Дальше потребует от Путина пойти на переговоры или значительно повысит цену за свою помощь.

Несмотря на то, что в феврале 2022 года Китай подтолкнул Путина к Великой войне с Украиной, КНР теперь заинтересована в прекращении войны России с Украиной. Сейчас китайская экономика испытывает серьезные сложности, а война все больше тяготит международную торговлю, на которой основывается китайский массовый выпуск дешевых потребительских товаров. Именно поэтому бряцание оружием Пекином перед Тайванем в последнее время значительно стихло.

Туман войны многое скрывает от тех, кто находится вдали от непосредственной зоны боевых действий. Однако ясно, что после Курского прорыва украинцы изменили ход войны. Они превратили маневрированость и мобильность в ведущий фактор, или точнее в основной фактор проведения ВСУ военных операций. И это может стать основным поворотным моментом в российско-украинской войне.

Наступление Украины в Курской области Российской Федерации дает помимо прочего очевидный посыл, перевернувший сценарий наших западных поклонников. Украинское сообщение заключается в том, что Украина больше не будет вести войну, когда ее постоянно сдерживает страх Америки и НАТО перед увеличением эскалации.

Сейчас украинцы переткнули «священные красные линии» Путина, перейдя на территорию России, и обнаружили, что «царь» то голый. Для этого используется западное оружие. Путин опирался на угрозы, что самосдерживало западную поддержку Украины. Раньше это срабатывало очень хорошо. Но сейчас Украина сказала Западу, мы играем по своим правилам. Украинцы должны продолжать давление на Россию, чтобы вынудить ее выйти из всех оккупированных украинских земель.

Кроме всего прочего, захват Украиной российской территории является еще одним значительным ударом по доверию к Путину в этой войне, первым был мятеж Пригожина. Что, в свою очередь, способно спровоцировать отстранение Путина от власти российскими силовиками. Говорят, что недавно российскому диктатору под утро приснился Муаммар Каддафи. Часто такие сны для диктаторов бывают вещими.

Виктор Каспрук, блог

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