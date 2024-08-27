Politico: Украина предоставит США список целей для дальнобойных ударов по территории РФ 3 27.08.2024, 12:59

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Он будет более конкретным, чем предыдущие.

Украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, Украина использует этот список как еще одну попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия по России. Хотя Украина ранее предоставила США некоторые из своих потенциальных целей на России, этот список, как предполагается, будет более конкретным.

По словам трех анонимных источников Politico, знакомых с действиями Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют представить список администрации в ходе переговоров.

США уже несколько месяцев заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отодвинула свои самые важные цели, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми.

Но Киев определил несколько важных целей, которые он может достичь с помощью предоставленных США ракет, говорят источники. Он надеется, что список укрепит кампанию по убеждению президента Джо Байдена изменить свое мнение.

«Не должно быть никаких ограничений на номенклатуру вооружений для Украины, а у террористов таких ограничений нет, - заявил Зеленский 26 августа. - Защитники жизни не должны сталкиваться с какими-либо ограничениями на оружие».

Визит Умерова и Ермака готовится на фоне того, что Украина продолжает наступление в Курской области и пытается преодолеть последствия массированного ракетного удара Москвы по ее энергосистеме 26 августа.

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