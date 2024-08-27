«У Украины есть оружие победы» 6 27.08.2024, 13:09

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Премьер-министр сделал громкое заявление о миллионе дронов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент у Украины есть «свое оружие победы». По его словам, украинские производители дронов смогли локализовать производство в Украине до 98%, и лишь небольшой процент деталей поставляют союзники. Об этом глава Кабмина сказал во время форума «Украина 2024. Независимость».

Шмыгаль утверждает, что Украина поставляет 1 млн дронов и продолжает наращивать мощности. По его словам, Украина «в разы, кое-где в десятки, а кое-где - в сотни раз подняла возможности производства».

«Мы все видим, сколько дронов сегодня производит Украина. У многих предприятий-производителей дронов локализация составляет 98%. Я лично посетил большое количество украинских производителей дронов - от плат до запасных частей все производится в Украине. Необычайно малый процент закупается у наших партнеров. И это весомый результат. Это рынок, который мы открыли уже во время войны, рынок дронов. Сегодня Украина уже производит и поставляет более одного миллиона дронов», - сказал премьер и добавил, что наращивание производства продолжается.

По его словам, второй шаг, который сделала Украина, это открыла рынок собственных боеприпасов для дронов.

«Отдельно у нас в бюджет заложены средства на поддержку и организацию производства в украинском оборонно-промышленном комплексе. И отдельно мы финансируем совместно с партнерами сотни миллиардов гривен на закупку у украинских производителей», - сказал глава Кабмина.

«Мы действительно сегодня имеем украинское оружие победы по всем направлениям - от украинской артиллерии до исключительно украинских дронов, тех продуктов, которые презентовал президент Украины буквально на День независимости», - резюмировал Шмыгаль.

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