Дело табак Алесь Гудия

27.08.2024, 13:17

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Власти думают, как спасти доходы от продажи сигарет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более четверти населения Беларуси, а именно 26,7%, регулярно курит. Государство признает проблему, но это не мешает извлекать из нее огромные прибыли. Только в прошлом году табачная индустрия пополнила бюджет на 2,5 млрд рублей. Однако с ужесточением санкций и усилением пограничного контроля со стороны соседей власти все больше беспокоятся о стабильности доходов от этого сектора.

Люди себя гробят, но денежки в бюджет текут

Вопрос состояния табачной отрасли для властей крайне чувствителен. С одной стороны, вред табака очевиден: он не только подрывает здоровье граждан, но и требует значительных затрат на здравоохранение и профилактику. Однако в стране по-прежнему много курят. При этом объем производства табачной продукции значительно превышает внутреннее потребление.

Согласно статистике, табачные изделия в Беларуси употребляют 41,9% мужчин и 11,9% женщин. Новомодные нагреваемые табачные изделия популярны среди 3% населения, причем среди молодежи в возрасте 18–29 лет этот показатель достигает 7,6%. Кальян в Беларуси пробовали 9,3% граждан, а электронными сигаретами пользуется 6,1%. А поскольку курящих много, то каждый пятый житель является пассивным курильщиком.

С другой стороны, табачная индустрия — золотая жила для бюджета. Эта отрасль, наряду с алкогольной, находится под жестким контролем и госрегулированием. Вместе с тем о доходах от нее можно судить только по отдельным высказываниям чиновников. Официальная статистика давно закрыта.

Доход от табака почти равняется затратам на армию

В начале августа Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования порядка производства и реализации табачных изделий. На нем прозвучало, что в 2023 году табачная отрасль пополнила бюджет на 2,5 млрд рублей.

Если учесть, что общий доход республиканского бюджета за прошлый год составил 39,6 млрд рублей, то получается, что доля табачных доходов составляет 6,3%. Для сравнения: это больше, чем республиканский бюджет получил от налогов на прибыль (1,4 млрд рублей) или от ввозных таможенных пошлин ЕАЭС (2,1 млрд рублей). Подобные суммы Беларусь потратила в 2023 году на обслуживание внешнего долга (2,6 млрд рублей) или на содержание армии (2,7 млрд рублей).

О значимости табачной сферы для руководства страны говорит и то, что совещания на эту тему проводятся регулярно. На них могут звучать формальные заявления о поддержке здорового образа жизни, но акцент делается на главном — доходах от табачной отрасли.

Санкции не мед

На августовском совещании Лукашенко обтекаемо заметил, что “сегодняшние тенденции не могут не настораживать”. О проблемах детально не говорилось (во всякое случае, в официальных отчетах о мероприятии), но, вероятно, сложности связаны именно с экспортом табачной продукции. Хотя чиновники утверждают, что удалось смягчить последствия санкций и обеспечить отрасль сырьем, очевидно, что трудности все-таки нарастают.

Белорусская табачная индустрия пострадала от санкций в числе первых отраслей. Уже в 2021 году сектор попал под запрет на ввоз товаров для производства табачной продукции. В том же году British American Tobacco прекратила сотрудничество с белорусскими производителями, а в 2022 году под санкции попали гродненская табачная фабрика “Неман” и частный производитель “Интер Тобакко”. Вслед за этим Philip Morris также расторг контракт с белорусскими производителями.

В ответ на санкции им пришлось искать новые пути для экспорта, поставок сырья и оборудования. В результате ассортимент табачной продукции на местных прилавках сократился, а ее качество ухудшилось. Видимо, для обхода санкций и решения логистических проблем в стране даже расширили круг производителей сигарет — в 2024 году появилось еще одно юридическое лицо.

Контрабанда цветет и пахнет

До введения санкций экспорт табака в Европу приносил белорусским компаниям миллионные доходы, так как в соседних странах сигареты стоят в разы дороже.

Средняя цена отечественных сигарет с фильтром в июне 2024 года составила 3 рубля 89 копеек за пачку из 20 штук, в то время как импортные на белорусском рынке стоят 6 рублей 29 копеек. Причем благодаря государственному регулированию и монопольному положению ключевых игроков цены табачных изделий по всей Беларуси различаются незначительно.

Намного сильнее контраст с ценами за границей: в Латвии средняя цена пачки сигарет составляет 4 евро 91 цент (16 рублей 89 копеек), в Литве — 4 евро 81 цент (16 рублей 55 копеек), а в Польше — 17 злотых 24 гроша (13 рублей 96 копеек).

Такая значительная разница в ценах делает западные рынки крайне привлекательными для сбыта белорусских сигарет. До введения санкций на этой ценовой разнице можно было зарабатывать легально, однако в новых условиях поток сигарет устремился в Европу нелегальными путями.

Польские таможенники сообщают о двенадцатикратном росте выявленных случаев контрабанды белорусских сигарет за 2023 год, общая ее стоимость оценивается в 24 млн злотых (5,6 млн евро). На границе с Литвой объем такой контрабанды несколько снизился, потому что уменьшилось число пунктов пропуска, а оставшиеся хорошо оснащены технически для обнаружения нелегального товара. Но и там в 2023 году было изъято 2,5 млн пачек сигарет на сумму около 10 млн евро. В Латвию, по данным консалтинговой компании KPMG, 61,5% контрабандных сигарет в прошлом году поступило из Беларуси.

Их обнаруживают при железнодорожных и грузовых автомобильных перевозках, на плотах, спрятанными в грузах древесины, угля, соли, даже цистернах со смолой и строительными материалами (что можно сделать только в производственных условиях). Отмечается, что для доставки контрабанды все активнее используются дроны.

Широкий спектр методов и масштабы этой нелегальной деятельности свидетельствуют о том, насколько глубоко такая практика укоренилась и процветает в Беларуси. Только в отличие от снижения доходности табачной отрасли проблемами контрабанды власти Беларуси почему-то не обеспокоены.

Алесь Гудия, «Позiрк»

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