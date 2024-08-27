«Грубый» бунт в России: Путин исчезнет со своей элитой 27.08.2024, 13:22

1,802

Михаил Подоляк

Фото: AFP

Операция ВСУ в Курской области запустила важные процессы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему сейчас россияне не встают на защиту своей страны и ответил, произойдет ли это в будущем.

Курская операция запустила процессы, подтолкнувшие россиян к осознанию невозможности главы Кремля Владимира Путина принимать важные и оперативные решения. Они также понимают, что мир не относится к РФ.

Об этом говорилось в разговоре советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка с «24 Каналом».

Он объяснил, почему российские граждане не намерены защищать свою страну. Пока они не готовы к бунтам, однако это произойдет вскоре, в результате чего Путин просто исчезнет из-за невозможности удержать власть.

По словам советника главы Офиса президента, россияне не воспринимают российского диктатора как человека, который может решить серьезные вопросы, ведь в РФ действует классическая авторитарная вертикаль. По этой системе россияне боятся, но в то же время им безразлично.

«Россияне живут в «лагере», где не воспринимаются протесты, национальных ценностей и желания защищать свою страну у этих людей, в отличие от Украины, нет. Курская операция не является быстрым процессом, в результате которой уже завтра в России могли бы происходить бунты и падать рейтинг Путина. В авторитарной стране рейтинг для диктатора ничто, когда он имеет силу власти, Путин считает, что у него силовая вертикаль, но она у него не столь мощная», – объяснил Подоляк.

Так же и сегодня, россияне в Курской области осознают, что их страна является инициатором войны и вернулась к ним другой стороной. Именно поэтому население страны-агрессора не будет вставать в защиту России.

До войны в Украине россияне могли свободно передвигаться по миру, они вели бизнес и покупали недвижимость. Сегодня к ним уже не относятся с уважением, ситуация усугубляется, а санкции продолжают работать.

«Это запущенные процессы, которые приведут к социальной катастрофе. Курская операция должна дать им ускорение. Россия пока не готова к революции, там нет лидеров для альтернативы Путина. Эта страна вскоре пройдет через грубый бунт и Путин исчезнет со своей элитой», — подчеркнул Подоляк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com