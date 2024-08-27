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Один из топ-офицеров ФСБ подавился куском мяса и умер

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  • 27.08.2024, 13:28
  • 1,596
Один из топ-офицеров ФСБ подавился куском мяса и умер

По крайней мере, так звучит официальная версия смерти.

В Москве погиб высокопоставленный офицер ФСБ Максим «Ерема» Еремин. Он якобы подавился куском мяса и умер.

По данным источников Telegram-канал BAZA, Еремин почувствовал себя плохо во время ужина 25 августа — ему стало сложно дышать.

Еремина срочно доставили в больницу имени Ворохобова, но спасти не смогли. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Максим Еремин был видным участником околофутбольного движения в 90-х. Ерема — как его называли друзья — был одним из основателей знаменитой группировки фанатов красно-синих Red-Blue-Warriors.

В обычной жизни Еремин служил в ФСБ. В начале нулевых он поехал на Кавказ, имел отношение к ликвидации ряда известных полевых командиров. Еремин дослужился до полковника ФСБ и начальника отдела по борьбе с терроризмом, ездил в командировку в Сирию.

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