Стадион в Орше менее чем за год подешевел почти в 3000 раз 27.08.2024, 13:34

Что произошло?

Стадион ручных игр Оршанского льнокомбината менее чем за год подешевел почти в три тысячи раз. Об свидетельствуют данные на сайте Белорусской универсальной товарной биржи. Внимание на аукцион обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Этот стадион льнокомбинат выставил на продажу на аукционе осенью 2023 года. Стартовая цена тогда начиналась со 119 тысяч 707 рублей (около 36 тысяч долларов). Однако объект никто не захотел купить за все это время, поэтому льнокомбинат решил снизить цену и снова пытается продать, правда теперь всего за одну базовую — 40 рублей (около 12 долларов).

Таким образом, менее чем за год его цена упала в 2993 раза.

Стадион построен для Оршанского льнокомбината в 1955 году, его площадь — 8041 квадратный метр.

Для желающих купить спортивный объект есть обязательное условие — ведение деятельности на нем (предпринимательской, либо по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, либо ремесленной, либо другой).

Новые торги назначены на 26 сентября.

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