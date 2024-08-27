Associated Press: Украина готовит дальнобойный удар по России мощным оружием 4 27.08.2024, 13:40

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Без разрешения Запада.

Украина готовит удар вглубь территории России и не намерена согласовывать его с западными союзниками, поскольку в ходе удара будет использоваться украинское оружие. Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press.

В публикации отмечается, что основной ударной силой этой акции должен стать недавно разработанный украинскими инженерами ракетный дрон «Паляниця».

«Украина заявляет, что у нее есть новое дальнобойное оружие, способное наносить удары по территории России без согласования союзников. Это отечественное сочетание ракеты и беспилотника, которое, как пообещал в понедельник министр обороны, станет «ответом» на волну российских бомбардировок», - отмечено в материале.

По словам украинских чиновников, «Паляниця» была создана из-за острой необходимости, поскольку Россия доминировала в небе с начала войны в феврале 2022 года, а западные союзники Украины выдвинули условия для использования своих ракет большой дальности в России.

В понедельник волна российских ракет и беспилотников нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины, что стало крупнейшей атакой такого рода за несколько недель.

«Защитники жизни не должны иметь ограничений на оружие, пока Россия использует все виды собственного оружия», — заявил президент Владимир Зеленский в своем сообщении в Telegram после атак.

Зеленский подтвердил в субботу существование «Паляниці» и назвал это «новым классом» оружия. Министр обороны Рустем Умеров пообещал в понедельник, что оружие вскоре будет вновь применено в ответ на ночное нападение на Украину.

«Украина готовит ответ. Оружие собственного производства, — написал он на своей странице в Facebook. — Это еще раз доказывает, что для победы нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам противника».

Дальность его действия составляет до 700 километров — на уровне поставленного США ATACMS. В нем была показана карта с различными аэродромами, включая российскую авиабазу Саваслейка, которая находится в этом диапазоне, и добавлено, что «Паляниця» может достичь по меньшей мере 20 российских аэродромов.

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