Как похудеть до 10 кг в месяц без диет и спортзала 1 27.08.2024, 13:46

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Проверенный способ.

Как похудеть в области живота, боков, лица, других частей тела, практически ничего для этого не делая.

Не у всех есть вдохновение, сила воли ограничивать себя в еде, соблюдать строгие диеты, ходить в зал. Не у всех есть возможность даже записаться на фитнес.

Но чтобы похудеть, выглядеть хорошо и в конце концов быть здоровым, не обязательно прибегать к изнурительным тренировкам и голоданию.

Сайт tsn.ua рассказал, как похудеть за месяц без проблем для здоровья.

Лайфхак, который поможет похудеть без чрезмерных усилий

Лесли Сансон предлагает для этого простой способ тренировки. Попробовавшие его женщины, в зависимости от начального веса, состояния здоровья, худели до 13 кг в месяц.

Сущность метода заключается в длительности и определенной интенсивности ходьбы. Надо больше ходить — и все. Тренировки есть разные по времени и сложности: за 15 минут — 1,5 километра, за 20 минут — 3 километра, за 45 минут — 4 километра и т.п.

Только вы решаете, тренировку какой продолжительности выбрать, насколько интенсивно ходить. Чем активнее и дольше вы ходите, тем быстрее сжигаются калории и теряется жир на животе, ногах и т.д.

Данный метод тренировки имеет много поклонниц и последовательниц. По отзывам девушек и женщин ходьба заряжает энергией, усиливает кровоток и лимфоток, не наносит вреда суставам, как это делают другие виды тренировок. Ну и основное — сжигаются калории и уменьшается вес.

Единственное, о чем нужно знать, особенно поклонницам быстрого похудения — вес будет уменьшаться постепенно, да и само количество килограммов, которое будут терять женщины, индивидуально. Минимальный вес, который теряли девушки за месяц в результате ходьбы, составил 1,5 кг, максимальный – 10-13 кг.

Большой плюс такого похудения состоит в том, что не нужно ограничивать себя в питании – ходьбы в течение как минимум 20-30 минут вполне достаточно, чтобы жир сжигался на животе или других проблемных участках.

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