«Это продолжается более двух недель»: люди начали бежать с оккупированного Крыма

«Это продолжается более двух недель»: люди начали бежать с оккупированного Крыма1
- 27.08.2024, 13:51
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Представитель Зеленского назвал причину.
Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков рассказал в эфире Radio NV, почему люди пытаются сейчас покинуть оккупированный россиянами Крым.
Он отметил, что у оккупантов есть страх по уничтожению Крымского моста, и это исходит, в частности, из заявлений президента Украины Владимира Зеленского и украинского военного руководства. Это также осознает и местное население, которое уже бежит с полуострова, подчеркнул Чистиков.
«Проблемы с Крымским мостом население ощущает: мы видим и по количеству пробок, которые за последние две недели мы наблюдаем — именно в сторону Тамани, со стороны Керчи», — рассказал Чистиков.
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Он отметил, что ранее пробки создавались искусственно из-за проверок перед Крымским мостом, из-за чего возникало впечатление большого количества отдыхающих, которые едут в Крым:
«Сейчас мы видим, что в течение дня — от 600 до 1000 автомобилей простаивает в пробках в сторону Российской Федерации. И это уже продолжается более двух недель. Поэтому, исходя из этого, мы понимаем, что они осознают [вероятность уничтожения моста]. Кроме того, сейчас в Телеграм-каналах я вижу уже третий день идёт информация о том, что в Одессе накоплено большое количество того, что может нанести поражение Крымскому мосту. Поэтому в ближайшие дни [ожидают] атаку со стороны Украины».
Чистиков добавил, что оккупанты пытаются успокаивать себя и местное население, уверяя, что вокруг моста «одно из лучших ПВО», проводя учения, однако, подчеркивает эксперт, уверенности у них нет:
«Там так сообщается: мы будем принимать все меры, но они не приписывают, что мы защитим вас.<...> И это именно те условные военные корреспонденты, которые освещают события так называемой «СВО».