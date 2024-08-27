Политолог рассказал, зачем Лукашенко перебросил «вагнеровцев» на границу с Украиной

Политолог рассказал, зачем Лукашенко перебросил «вагнеровцев» на границу с Украиной1
- 27.08.2024, 13:53
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Диктатор хочет повторить 2022-й год?
Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на данные от разведки заявил, что на границу перебрасываются белорусские соединения, в том числе бывшие «вагнеровцы». И предупредил белорусский режим об ответе.
Почему министерство иностранных дел Украины выступило с таким заявлением? За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:
— Да, действительно, МИД Украины в тексте заявления ссылается и на данные разведки. Сейчас мы наблюдаем, что Беларусь перебросила часть свои войск в Бобруйск и в сторону Гомеля. Речь идет о подразделениях «вагнеровцев», батальонах десантных войск, о Силах специальных операций. Фиксируется соответствующая активность.
Основная угроза, которую я вижу в этой ситуации: Беларусь может использовать «вагнеровцев» как ДРГ для проникновения на территорию Украины в Черниговской области. С целью вступления в боестолкновения с украинскими подразделениями.
Всем этим, соответственно, отвлекать украинские подразделения, которые проводят сейчас наступательные действия на Курском направлении.
Понимаете, таким образом Лукашенко может сказать, мол, это не он участвует во вторжении, а «формирования», которые не находится под юрисдикцией Беларуси, но действует с ее территории.
Ничего не напоминает? Было приблизительно то же самое, когда войска РФ вторгались в Украину в 2022-ом с территории Беларуси, а он якобы вообще ничего не знал.
Думаю, что это компромиссная позиция, к которой Лукашенко склонили в Кремле. Вот они и рассматривают вариант попробовать такие действия с целью отвлечения украинских подразделений.
Подчеркну, что в таком случае Украина готова отбивать эти атаки вагнеровских ДРГ.
— Могут ли ВСУ нанести превентивный удар по скоплениям войск на границе?
— До тех пор, пока они не будут наносить удары по Украине с территории Беларуси — нет. Если же они нанесут удар, то не исключаю, что и Украина может нанести контрудары в ответ.
Но, повторюсь, только после их агрессивных действий.