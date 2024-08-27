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В Гродненской области заметили морскую птицу-хищника

  • 27.08.2024, 14:08
В Гродненской области заметили морскую птицу-хищника

Чем она опасна?

В Гродненской области, на реке Неман, в агрогородке Озеры и рядом с Гродненской гидроэлектростанцией (ГЭС), заметили баклана, который является морским хищником. Местные рыбаки уже забили тревогу, ведь эти птицы в основном питаются рыбой.

За день взрослый баклан может уничтожить до двух килограммов рыбы. По подсчетам Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, за сезон колония бакланов способна съесть до 200 тонн рыбы. Кроме того, бакланы уничтожают почвенный покров, вредят деревьям и кустарникам.

Все из-за того, что у баклана очень ядовитый помет, в котором много аммиака. По словам заместителя председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Адаменко, регулировать численность этих птиц можно в том числе с помощью установок отпугивателей, изъятия яиц из гнезд.

«Ситуация под контролем, потому что вид очень агрессивный, и за короткий промежуток времени мы можем иметь определенные проблемы», — сказал Адаменко, дополнив, что пока «серьезных последствий» специалисты не зафиксировали, потому что бакланы только начали появляться на Гродненщине.

К слову, бакланы питаются не только рыбой, но и моллюсками, ракообразными, лягушками, водными насекомыми, черепахами и не только. А в Китае, Японии и Европе бакланов используют для ловли рыбы.

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