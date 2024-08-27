Белорусских школьников загонят на заводы?3
- 27.08.2024, 14:34
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Лукашенко считает, что следует возродить трудовую практику.
Лукашенко призвал вернуть опыт трудового воспитания школьников, который имел место в СССР. Диктатор сказал обратить на данный опыт более пристальное внимание и рассмотреть возможности его адаптации к новым реалиям.
- Подумайте, как нам возродить трудовую практику для школьников, - заметил он.
Лукашенко уверен, что школьникам «следует увидеть специалистов, посмотреть на их работу и пообщаться, познакомиться с условиями труда, современной техникой и оборудованием».