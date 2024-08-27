Российские «шахеды» теряют свою эффективность в Украине 27.08.2024, 14:38

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Эксперт назвал причину.

Иранские беспилотные летательные аппараты Shahed 131 и 136 одностороннего действия, которые Россия теперь производит по лицензии под обозначением Geran 1 и 2 соответственно, стали главными действующими лицами в ударной кампании Москвы по критической инфраструктуре Украины.

Они также представляют угрозу в небе многих стран Ближнего Востока, от Саудовской Аравии до Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля, за последние несколько лет, пишет аналитик Федерико Бонсари в колонке изданию Defense News.

«Однако, их эффективность в украинском театре военных действий, похоже, идет на спад. В последние месяцы Украина совершенствует свои возможности по борьбе с беспилотниками и противовоздушной обороной низового уровня, расширяя свою сеть раннего оповещения из стационарных распределенных радаров, электрооптических и акустических датчиков», - отмечается в статье.

Военные также обучают новые «мобильные огневые группы», специализирующиеся на охоте на «шахеды» и другие односторонние ударные беспилотники, подавляющее большинство из которых сбивается.

Совокупные данные, собранные автором и основанные на официальных цифрах, опубликованных ВВС Украины, показывают, что уровень перехвата «шахедов» неуклонно рос за последние пять месяцев, в среднем 91% с марта 2024 года.

Согласно данным, собранным аналитиком Федерико Бонсари, перехваты «шахедов» украинскими ПВО со временем увеличились.

Для сравнения, средний уровень перехвата «шахедов» за предыдущие 6 месяцев составлял 80%, а самый высокий показатель в 83% был зафиксирован в ноябре прошлого года.

Растущий успех Украины в борьбе с «шахедами» обусловлен сочетанием широкого многоспектрального покрытия датчиками и эффективной тактики, методов и процедур. Что касается оборудования, украинские силы выставили на вооружение сочетание мобильных средств противодействия БПЛА и ПВО ближнего действия для комбинированной радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зенитные орудия, такие как ЗУ-23-2 и немецкие Gepard, переносные зенитные ракетные комплексы, такие как Stinger и Igla, и экономичные лазерные управляемые ракеты.

Эти операции также могут включать использование ПВО средней дальности и тактической авиации, что требует плавной координации между наземными огневыми группами, командными пунктами бригады и авиационными штабами для разрешения конфликтов и предотвращения инцидентов с дружественным огнем.

В целом, снижение эффективности «шахедов» пропорционально улучшению возможностей Украины в области C-UAS и ПВО ближнего действия и развеивает преувеличенное оперативное воздействие дронов, часто продвигаемое в основных дебатах.

«На самом деле, достаточно плотные, многоуровневые контрмеры - и требуемый обученный персонал - вполне способны справиться с «шахедами» и другими односторонними ударными БПЛА, к разочарованию теоретиков «переломного момента» и комментаторов-фетишистов дронов», - пишет аналитик.

По его словам, эти контрмеры, не будучи ни сложными, ни дорогими, должны дополнять прямые атаки на вражеские беспилотные команды и инфраструктуру и состоять из экономически эффективных решений.

«Защитные решения для угрозы, которую представляют «шахеды» и другие односторонние ударные беспилотники, уже существуют и должны быть масштабированы союзниками по НАТО без колебаний. Единственный вопрос заключается в том, решат ли правительства и планировщики по всему альянсу инвестировать в масштабируемые недорогие перехватчики и средства ПВО ближнего действия среди многих других оборонных приоритетов», - пишет эксперт.

Он считает, что в то время, как эффективность «шахедов» снижается, было бы ошибкой недооценивать угрозу, которую представляют эти и другие односторонние ударные беспилотники.

«Как видно на примере Украины и других стран, эти системы могут использоваться для обнаружения позиций средств ПВО, истощения запасов перехватчиков ПВО и перекачивания ресурсов возможностей, которые можно было бы использовать в других местах, в то время как даже несколько систем, которым удается достичь своей цели, могут спровоцировать серьезные разрушения, особенно в отношении критически важной инфраструктуры. Кроме того, эффективность беспилотников резко возрастает при использовании в составе атак насыщения с использованием дальнобойных ракет. Но эта проблема вряд ли неразрешима и должна быть высоко в оборонной повестке дня стран НАТО», - добавил аналитик.

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