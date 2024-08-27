Представлен самый дешевый в мире электробайк 1 27.08.2024, 14:47

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Цена — как у iPhone.

Индийский производитель недорогих электроскутеров Ola Electric представил свой первый мотоцикл Roadster. Он поступит в продажу с октября 2025 года и станет самым дешевым электробайком в мире, пишет «Фокус».

Ola Roadster – легкий молодежный электромотоцикл с модным ныне рубленым дизайном. Его планируют продавать и за пределами Индии – он станет первой экспортной моделью марки.

Электрический мотоцикл Ola Roadster будет предложен в трех модификациях. Базовый вариант Roadster X будет стоить всего 74 999 рупий ($895) – на уровне iPhone. Он сможет развивать 124 км/ч и преодолевать 200 км без подзарядки.

«Средний» вариант ценой от $1250 (104 999 рупий) разгоняется до 126 км/ч и может быть снабжен батареями емкостью 2,5, 4,5 или 6 кВт∙ч. В последнем случае запас хода электробайка достигнет 600 км.

Топовая версия Ola Roadster Pro за 2387 долларов (199 999 рупий) также способна проехать 600 км на одном заряде, но при этом более быстрая – развивает до 194 км/ч. Кроме того, ее оснастили 10-дюймовым дисплеем.

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