закрыть
27 августа 2024, вторник, 15:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Индии рассказал Путину о поездке в Украину

3
  • 27.08.2024, 14:48
  • 2,832
Премьер Индии рассказал Путину о поездке в Украину
ФОТО: EPA - ELTA

Ранее Моди заявил о готовность играть роль посредника.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с Путиным и обсудил ситуацию на Украине. Об этом Моди написал в X.

«[Мы] обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и моими выводами из недавнего визита на Украину. Я подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта», — рассказал Моди.

Моди приехал на Украину 23 августа и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр пообещал, что Индия готова играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира.

Ранее Моди заявил о готовность играть роль посредника.

Месяцем ранее Моди приезжал в Москву на встречу с Путиным.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов