Премьер Индии рассказал Путину о поездке в Украину

Премьер Индии рассказал Путину о поездке в Украину3
- 27.08.2024, 14:48
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Ранее Моди заявил о готовность играть роль посредника.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с Путиным и обсудил ситуацию на Украине. Об этом Моди написал в X.
«[Мы] обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и моими выводами из недавнего визита на Украину. Я подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта», — рассказал Моди.
Моди приехал на Украину 23 августа и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр пообещал, что Индия готова играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира.
Ранее Моди заявил о готовность играть роль посредника.
Месяцем ранее Моди приезжал в Москву на встречу с Путиным.