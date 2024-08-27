Премьер Индии рассказал Путину о поездке в Украину 3 27.08.2024, 14:48

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ФОТО: EPA - ELTA

Ранее Моди заявил о готовность играть роль посредника.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с Путиным и обсудил ситуацию на Украине. Об этом Моди написал в X.

«[Мы] обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и моими выводами из недавнего визита на Украину. Я подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта», — рассказал Моди.

Моди приехал на Украину 23 августа и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр пообещал, что Индия готова играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира.

Ранее Моди заявил о готовность играть роль посредника.

Месяцем ранее Моди приезжал в Москву на встречу с Путиным.

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