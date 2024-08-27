В Беларуси задержали экс-сотрудника представительства «Вольво Групп БЛР» 27.08.2024, 14:52

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Его статус неизвестен.

Силовики задержали бывшего сотрудника представительства «Вольво Групп БЛР». Его «покаянное» видео опубликовал 27 августа приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Под запись мужчину заставили сказать, что что в 2020 году он два раза выходил на митинги и 10 раз задонатил через PayPal Полку Калиновского и фонду BySol.

Процессуальный статус задержанного в сообщении телеграм-канала силовиков не упоминается.

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