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В Беларуси задержали экс-сотрудника представительства «Вольво Групп БЛР»

  • 27.08.2024, 14:52
  • 1,804
В Беларуси задержали экс-сотрудника представительства «Вольво Групп БЛР»

Его статус неизвестен.

Силовики задержали бывшего сотрудника представительства «Вольво Групп БЛР». Его «покаянное» видео опубликовал 27 августа приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Под запись мужчину заставили сказать, что что в 2020 году он два раза выходил на митинги и 10 раз задонатил через PayPal Полку Калиновского и фонду BySol.

Процессуальный статус задержанного в сообщении телеграм-канала силовиков не упоминается.

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