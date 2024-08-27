Зеленский: Украина достигла трех целей благодаря Курской операции 2 27.08.2024, 14:57

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Часть из них пока засекречена.

Благодаря операции в Курской области Украина отвела угрозу оккупации части Харьковской, Сумской и Черниговской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

«Очень узкий круг людей знал об этой операции», - сказал он и отметил, что это очень хорошо.

По его словам, это обеспечило операции успех.

«Безусловно, есть цели, которые я могу сказать. И безусловно есть цели, о которых я не могу сказать. Курская операция несколько вещей принесла. Прежде всего, оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферной зоны на Харьковщине, а затем на севере, не знали конкретики, но понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах», – рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что о намерениях россиян сообщали разведки Украины и стран Запада.

«Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и не оккупации Черниговщины. Более того, разбила немалое количество войск… разбила серьезную группировку», - сказал он.

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