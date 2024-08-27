Восемь банков вводят нововведения для белорусов 1 27.08.2024, 15:02

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Правила для клиентов меняются.

Ряд работающих в Беларуси банков изменил правила для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» мониторинга.

Банк «БелВЭБ» в рамках плана «Уведомление» будет ежемесячно взимать 3,5 рубля за услугу «Информирование о поступлении и (или) списании денежных средств по счетам клиента» (в последний банковский день текущего месяца).

Банк «ВТБ (Беларусь)» увеличил кешбэк за безналичные покупки к новому учебному году. Бонусы будут начисляться до 1 сентября — за транзакции от 10 рублей по картам банка. Увеличенный кешбэк будет действовать в универмагах, магазинах одежды, спорттоваров, рюкзаков, книг, очков, канцелярских принадлежностей и цветов. Получить дополнительные бонусы можно за оплату обучения в онлайн-школах, цифровых сервисов для учебы и досуга.

Банк «Решение» до 16 сентября предлагает манибэк в размере 2% по R-карте на приобретение канцтоваров и печатной продукции. При оформлении этой карты также можно получить манибэк в размере 1,5% на все покупки, 2% — на остаток средств на счете.

«Банк РРБ» снизил ставки платы за совершаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями переводы в евро на счета получателей в банках стран Евросоюза. Теперь ее размер составляет 0,15% суммы перевода (минимум 90 евро, максимум — 150 евро).

«Беларусбанк» с 23 сентября отменяет ограничение максимальной суммы перевода с карты на карту в банкоматах (сейчас — 999,9 белорусского рубля, 500 долларов, 450 евро, 35 тыс. российских рублей) при определенных условиях. Ограничения перестают действовать при переводе на счета, к которым оформлены карточки банка, а также карточки другого банка, в каналах ДБО (М-банкинг, интернет-банкинг, р2р-переводы на корпоративном сайте, инфокиоск, банкомат, сервис «Автооплата»). Минимальная сумма перевода не меняется — 2,6 белорусского рубля, 1 доллар, 1 евро, 100 российских рублей.

«Сбер Банк (Беларусь)» 2 сентября начнет взимать комиссию в размере 1,5% (минимально 5 рублей) за перечисление денег со своих карт на карты банков-нерезидентов (по реквизитам карточки).

«Паритетбанк» предлагает бизнесу за 1 рубль в месяц пакет услуг «RUBин акционный» с бесплатными счетами в разных валютах и платежами в российских рублях. Заявляется, что в рамках тарифа установлен «выгодный курс обмена российского рубля при совершении платежей», предоставляются две корпоративные карты, предусмотрены бесплатные внутренние платежи в белорусских рублях, десять бесплатных платежей в белорусских рублях в другие банки.

«Приорбанк» сообщил, что к началу учебного года страховая компания «Приорлайф» запустила программу «Дети в приоритете» (по 27 сентября). Минимальный взнос по договору — 100 рублей, 35 долларов, 35 евро. В рамках программы предлагают получить «финансовую защиту и уверенность в будущем ребенка», а также «приятный подарок для ребенка».

На 1 июля 2024 года в стране зарегистрировано 22 банка (один из них — «Дельта Банк» — находится в стадии банкротства).

Общее количество вкладчиков банков на 1 июля составило 1.051.890 — на 0,5% меньше, чем на аналогичную дату 2023-го (1.057.464), и на 5,6% меньше, чем на 1 июля 2022-го (1.114.182), следует из проведенного «Позіркам» анализа данных Национального банка.

В апреле — июне объем размещенных вкладов через систему дистанционного банковского обслуживания составил 1 млрд 246,1 млн рублей (годом ранее — 775 млн рублей; +60,8%).

Во втором квартале объем вкладов, переоформленных в другую валюту, уменьшился до 78,8 млн рублей в эквиваленте (годом ранее — до 91,8 млн). По данным регулятора, «поддерживается основной тренд — переоформление валютных вкладов в рублевые».

По окончании срока продлено действие договоров вкладов во всех валютах на сумму 1 млрд 293,6 млн рублей в эквиваленте (1 млрд 435,6 млн; -9,9%), что составило 40,3% общего объема размещенных вкладов физических лиц (36,4%; +3,9 процентных пункта).

На 1 июля средняя сумма вклада на одного вкладчика в национальной валюте составила 12,9 тыс. рублей (12,3 тыс.; +4,9%), в иностранной (в эквиваленте) — 8,1 тыс. долларов США (8,2 тыс.; -1,2%).

При этом в национальной валюте средняя сумма депозита увеличилась до 12,9 тыс. рублей (10,9 тыс.; +18,3%), в иностранной — до 93 долларов (91,7; +1,4%).

Средняя сумма вклада на одного вкладчика, размещенная мужчинами, в национальной и в иностранной валюте составила 15,2 тыс. и 32,6 тыс. рублей (в эквиваленте) против 12,6 тыс. и 32,8 тыс. соответственно годом ранее. Валютные депозиты женщин по итогам второго квартала 2024-го — 11,7 тыс. и 23 тыс. против 9,9 тыс. и 22,6 тыс. соответственно.

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