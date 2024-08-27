Российские пропагандисты внезапно разоблачили военные преступления Кремля 27.08.2024, 15:12

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Денис Казанский

Удар по журналистам Reuters в Краматорске был нанесен специально.

Россия вечером 24 августа ударила по отелю в Краматорске Донецкой области: пострадали западные журналисты, один сотрудник агентства Reuters погиб. После этого российские пропагандисты признали, что удар по гражданскому объекту оккупанты нанесли умышленно.

Журналистов, как сообщил связанный с Минобороны РФ Telegram-канал «Два майора», решили убить за «незаконное пересечение государственной границы России».

На «явку с повинной» обратил внимание журналист Денис Казанский.

«Популярный российский милитари-канал «Два майора» признал, что Россия намеренно ударила по журналистам агентства Reuters в Краматорске. Удар был нанесен по гостинице, где жили журналисты. Как минимум один сотрудник агентства - британец Райан Эванс погиб. Еще двое – в тяжелом состоянии в больнице», – написал Казанский.

В сообщении, о котором рассказал журналист, пропагандисты заявили, что сотрудников Reuters Россия решила убить из-за того, что они якобы «незаконно пересекли государственную границу России», приехав на Донетчину, которую российский диктатор Владимир Путин объявил «новым субъектом» государства-агрессора.

«Канал «Два майора» имеет более миллиона подписчиков и является рупором министерства обороны России. Как видим, никто даже не пытается делать вид, что удар по журналистам Reuters был случайностью. Наоборот, даже гордятся, что «уничтожили представителя западного мира», – подчеркнул Казанский.

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