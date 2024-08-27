Британцы призвали ответить режиму Лукашенко

Британцы призвали ответить режиму Лукашенко2
- 27.08.2024, 15:26
- 5,004
За эскалацию на границе с Украиной.
Британское издание Express провело опрос среди читателей о том, стоит ли Великобритании предпринять действия против режима Лукашенко на фоне действий на беларусско-украинской границе.
Речь идет о заявлениях Александра Лукашенко о переброске войск на границу с Украиной. Кроме того, как утверждает Express, в Беларуси «были замечены» наемники, входившие в ЧВК «Вагнер».
В этой связи читателям издания было предложено ответить на вопрос: «Должна ли Великобритания принять меры против Беларуси, поскольку опасения новой войны усиливаются?»
Почти две трети опрошенных (67%) ответили утвердительно. 37% — отрицательно. Еще 3% ответили «не знаю».