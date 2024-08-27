Британцы призвали ответить режиму Лукашенко 2 27.08.2024, 15:26

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За эскалацию на границе с Украиной.

Британское издание Express провело опрос среди читателей о том, стоит ли Великобритании предпринять действия против режима Лукашенко на фоне действий на беларусско-украинской границе.

Речь идет о заявлениях Александра Лукашенко о переброске войск на границу с Украиной. Кроме того, как утверждает Express, в Беларуси «были замечены» наемники, входившие в ЧВК «Вагнер».

В этой связи читателям издания было предложено ответить на вопрос: «Должна ли Великобритания принять меры против Беларуси, поскольку опасения новой войны усиливаются?»

Почти две трети опрошенных (67%) ответили утвердительно. 37% — отрицательно. Еще 3% ответили «не знаю».

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