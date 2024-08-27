«Путин мог наблюдать в бинокль» 1 27.08.2024, 15:30

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Озвучена неожиданная версия ликвидации Пригожина.

Российский доброволец, заместитель руководителя Легиона «Свобода России» Максимилиан Андронников (позывной «Цезарь») считает, что версия Кремля о взрыве гранаты в самолете с Пригожиным звучит нелепо, поскольку 50-80 г взрывчатки не отрывает крылья самолету.

Также есть версия о закладке взрывного устройства, но в этом случае, скорее всего, было бы воспламенение топлива и экипаж успел бы передать сигнал бедствия.

«Я склоняюсь к версии о том, что Пригожин был убит. Его самолет был сбит средствами ПВО. При подрыве ракеты класса «земля - воздух» поражающие элементы в очень большом конусе накрывают цель. Мы ведь помним, как выглядел малайзийский Boeing. Это было просто решето», – отметил Андронников в интервью для YouTube-канала «В гостях у Гордона». – Именно в этой ситуации экипаж погибает мгновенно, не успевая передать никаких сигналов».

Более того, замруководителя ЛСР заявил, что локация катастрофы наталкивает на еще одно интересное предположение. Вполне возможно, что Путин чуть ли не из бинокля мог наблюдать за гибелью Пригожина.

«Вы же понимаете, это очень трусливый и мстительный человек. И финальная деятельность Пригожина была для него оскорблением. Последний позволял себе разговаривать с ним на повышенных тонах, после чего Путин вообще перестал с ним общаться. Не исключаю версию, что этот мерзкий карлик позволил себе удовольствие насладиться смертью Пригожина в режиме онлайн», – сказал Цезарь.

Также доброволец подчеркнул, что в РФ боятся даже мертвого Пригожина. Продолжается кампания по его дискредитации. ЧВК «Вагнер» разгромлена. Она раздергана по всем уголкам мира и распылена на фронте российско-украинской войны. «Вагнеровцы» не получают положенных льгот за участие в так называемой «СВО». Над могилой Пригожина ФСБ вроде бы ведет наблюдение, но вместе с тем кто-то ее постоянно оскверняет. Более того, поскольку в РФ растет спрос на нового Пригожина, в российской армии и силовых структурах сейчас значительно усилены мероприятия по безопасности. Представители этих структур боятся друг друга. Никто никому не доверяет, поэтому внутри российской армии создание центра мятежа сейчас достаточно проблематично, заявил Цезарь.

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