Украина успешно испытала первую баллистическую ракету 5 27.08.2024, 15:44

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Зеленский поздравил украинский ВПК.

Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник, 27 августа, сообщает «Радио Свобода».

«Было успешное испытание первой украинской баллистической ракеты. И я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс», — сказал Зеленский.

«Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях», — сообщил он.

Он также отметил, что не может поделиться деталями об этой ракете.

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