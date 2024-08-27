Уволен главный тренер БАТЭ

Уволен главный тренер БАТЭ4
- 27.08.2024, 15:53
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Футбольная команда провально проводит сезон.
Борисовский БАТЭ, который после двух третей чемпионата Беларуси — 2024 занимает 11-е место, отправил в отставку Игоря Криушенко, сообщает официальный сайт клуба.
После 19 туров БАТЭ расположился на 11-й позиции среди 16 участников. По потерянным очкам команда и вовсе идет 13-й. За почти две трети чемпионата борисовчане победили лишь пять раз, а проиграли в девяти матчах. Последний раз добиться успеха удалось 22 июня.