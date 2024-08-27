Уволен главный тренер БАТЭ 4 27.08.2024, 15:53

1,310

Игорь Криушенко

Футбольная команда провально проводит сезон.

Борисовский БАТЭ, который после двух третей чемпионата Беларуси — 2024 занимает 11-е место, отправил в отставку Игоря Криушенко, сообщает официальный сайт клуба.

После 19 туров БАТЭ расположился на 11-й позиции среди 16 участников. По потерянным очкам команда и вовсе идет 13-й. За почти две трети чемпионата борисовчане победили лишь пять раз, а проиграли в девяти матчах. Последний раз добиться успеха удалось 22 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com