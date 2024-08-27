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Преступное промедление

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  • Леонид Невзлин
  • 27.08.2024, 15:55
  • 3,618
Преступное промедление
Леонид Невзлин

В Вашингтоне продолжают рассуждать об «опасности эскалации».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что во время вчерашнего массированного обстрела украинской энергетики войска РФ впервые применили ракеты с кассетной боевой частью.

Применение таких боеприпасов служит не только для того, чтобы сделать максимальным ущерб для подвергшегося атаке объекта. Проблема еще и в разбросанных вокруг суббоеприпасах. Для того, чтобы спасатели и энергетики могли начать свою работу, территорию должны тщательно обследовать саперы и обезвредить неразорвавшиеся элементы, которых может быть очень много.

РФ занимается совершенствованием своей террористической тактики, направленной против гражданского населения. И не получает достойного ответа со стороны стратегических союзников Украины.

Сегодня Politico пишет, что Киев планирует передать администрации президента США Джо Байдена перечень целей в глубине территории России. Это должно помочь убедить США снять ограничения на применение американского оружия по российской территории, в частности, ракет ATACMS. Проблема в том, что это уже не первый подобный список. И не первая попытка убедить американцев снять ограничения.

Но, как пишет издание, в Вашингтоне продолжают рассуждать об опасности эскалации и о «малых тактических преимуществах» такого решения. Преступное промедление.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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