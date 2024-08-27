Эффект плацебо работает, даже когда люди знают об «обмане» 1 27.08.2024, 16:07

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Неожиданное открытие.

Исследователи установили, что прием плацебо снижал беспокойство, тревогу и депрессию у людей, которые подвергались стрессу, даже если они знали, что препараты не имеют медицинской ценности, пишет «Нож».

До этого считалось, что эффект плацебо работает только тогда, когда люди не знают, что принимают «пустышку». В новом эксперименте ученые решили говорить им правду.

Они набрали жителей Мичигана, испытывающих умеренный длительный стресс из-за пандемии коронавируса, и случайным образом распределили их в одну из двух групп.

Группа плацебо получила по почте таблетки и инструкции принимать их утром и вечером в течение двух недель. Они состояли только из микрокристаллической целлюлозы.

При этом участникам проводили семинары, на которых рассказывали про эффект плацебо и объясняли, что в таблетках нет полезных компонентов. Контрольная группа не получала ни таблеток, ни разъяснений.

Через две недели прием плацебо снизил показатели стресса, тревожности и депрессии по сравнению с контрольной группой. Эффекты были сопоставимы с трехмесячной программой когнитивно-поведенческой терапии.

Эти данные свидетельствуют, что плацебо может помочь людям из группы умеренного риска контролировать свое психологическое здоровье в длительных стрессовых ситуациях.

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