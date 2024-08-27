Politico: Макрон давно и активно пользуется Telegram 27.08.2024, 16:32

Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Как и многие французские политики.

Оказывается, значительная часть истеблишмента Франции для работы и общения предпочитает Telegram, выяснило издание politico. Вот как этот феномен объясняют сами французские политики.

Как пишет издание со ссылкой на действующих и бывших французских политиков, президент Франции как минимум 7 лет активно пользуется Telegram для работы и обычной коммуникации.

«В этот понедельник, когда Павел Дуров еще сидит под стражей, аккаунт Эммануэля Макрона в мессенджере был активен», — сообщил Politico один из французских политиков, указав изданию свой телефон со списком контактов в телеграме, где был виден онлайн-статус Макрона.

По словам источников, собственная партия Макрона, Renaissance, «еще с первых дней президентской кампании (2017 год) использует Telegram для отправки публичных сообщений журналистам на частном канале, который включает 150 представителей прессы. Макрон также имеет публичный канал с 30 тысячами подписчиков, где публикуются его заявления и последние новости. То же самое делает и Министерство внутренних дел Франции.

Это вызвало серьезную обеспокоенность и предупреждения со стороны французских спецслужб, «призывавших прекратить пользование российским мессенджером из-за слежки», передает Politico.

Кроме Макрона, его партии и МВД, заядлыми пользователями Telegram являются как члены кабинета министров Франции, так и политические чиновники всех рангов и партий, заявляют представители французского истеблишмента. По их словам, переход на другие средства общения, в первую очередь отечественного производства, происходит медленно и неохотно.

«Телеграм не лучший среди соцсетей, но и не худший. Многие из нас просто не хотят начинать с нуля на других мессенджерах, терять свои разговоры. К Telegram многие привыкли», — рассказал Politico член правящей партии Франции Эрик Боторель, ответственный за вопросы, связанные с кибербезопасностью.

По словам другого чиновника, работающего во французском Министерстве юстиции, арест Павла Дурова стал следствием недовольства властей Франции его нежеланием сотрудничать с ними.

«Он очень разозлил людей своим отказом идти на контакт по вопросу доступа к «источникам грязной информации», — заявил чиновник на условиях анонимности.

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