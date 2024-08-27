Белорус, который выиграл 200 тысяч рублей от «Евроопта», погиб

Белорус, который выиграл 200 тысяч рублей от «Евроопта», погиб1
- 27.08.2024, 16:34
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Его семье деньги не дадут.
В начале августа «Евроопт» разыграл призы в рамках своей рекламной игры «Удача в придачу». Главный приз — 200 тысяч рублей — выиграл мужчина. Однако связаться с ним никак не получалось, такое происходило впервые в истории игры.
Через некоторое время организаторы смогли связаться с родственниками победителя. Оказалось, парень погиб еще весной. Его бонусной картой пользовалась супруга — она не стала переоформлять карту на себя. В итоге победил код, полученный после покупки именно с этой картой, пишет Myfin.
Жена погибшего выигрыш не получит. По правилам, получить выигрыш может только владелец карты, с которой была совершена выигрышная покупка. Поскольку владелец умер, приз будет передан резервному победителю — обладатель кода, который следовал за выигрышным.
В министерстве антимонопольного регулирования и торговли объяснили, почему супруга погибшего не сможет получить выигрыш.
«Лицо, на которое был зарегистрирован личный кабинет и бонусная карта, скончавшееся до начала проведения рекламной игры, не могло быть ее участником, а лицо, которое использовало чужую бонусную карту для участия в рекламной игре, также не является участником рекламной игры, так как не выполнило условия участия о заполнении на сайте персональных данных и о выражении согласия на участие в рекламной игре, и, следовательно, не может получить выигрыш. В этой связи в рассматриваемой ситуации выигрыш должен быть передан резервному победителю», — заявили в министерстве.
В ближайшее время организаторы игры свяжутся с новым обладателем 200 тысяч рублей.