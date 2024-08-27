На оборону Курской области россияне бросили гаубицы времен Сталина 3 27.08.2024, 16:46

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Фото: Wikipedia

Об этом признались в Минобороны РФ.

Российская армия для обороны Курской области начала использовать 130-миллиметровые гаубицы М-46 образца 50-х годов прошлого века, кадры с вооружением показало Минобороны РФ, внимание на артиллерию обратило «Агентство».

«На кадрах — боевая работа расчетов орудий М-46 группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. Расчеты орудий М-46 оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области для уничтожения мобильных бронированных групп ВСУ», — говорится в пресс-релизе российского военного ведомства. Ранее такие гаубицы применяли на других участках фронта.

130-миллиметровая пушка М-46 поступила на вооружение в 1951 году. В середине 70-х годов прошлого века СССР заменил эту гаубицу 152-миллиметровой пушкой «Гиацинт-Б».

Россия начала расконсервировать запасы гаубиц на фоне тяжелых потерь артиллерии во время войны с Украиной. К началу полномасштабного вторжения на военных складах хранилось 665 гаубиц М-46. Летом российская армия увеличила скорость расконсервации этих орудий, доставив на фронт половину всех запасов, отмечал проект Highmarsed. Как уточнял Forbes, снаряды для таких орудий Россия может импортировать из КНДР или Ирана, поскольку сама их не производит.

Как отмечает «Агентство», в минувшее воскресенье ведущий «России-1» Евгений Попов в эфире телеканала показал, что в Курской области используют танки Т-62. Данные боевые машины были приняты на вооружение в 1961 году. По словам Попова, танки модернизированы и оснащены современной динамической защитой.

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