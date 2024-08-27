В белорусском футболе разгорелся шпионский скандал 27.08.2024, 16:51

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«Ислочь» обвиняет «Арсенал».

В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу «Арсенал» обыграл «Ислочь» 3:1. Встреча запомнилась не только поражением «волков», но и словами их де-факто главного тренера Дмитрия Комаровского. После матча он обвинил коллег из «Арсенала» в шпионаже на протяжении всей недели, что предшествовала матчу, пишет «Трибуна».

«Весь тренировочный цикл нашей команды они, не стесняясь, наблюдали с горочки, даже конспектируя. Возможно, в тренерском штабе дзержинской команды думают, что если у них на два iPad больше, какая-то принадлежность к московскому клубу и у них работают специалисты, у которых давно есть категория PRO, то они априори статуснее и важнее, что позволяет им делать все нагло и безнаказанно? На меня это не действует!» – заявил Комаровский.

Тренер «волков» не стал называть фамилий тренеров «Арсенала», которые следили за его работой. В штаб «пушкарей» кроме номинального главного тренера Олега Кубарева входят россияне Вячеслав Вашкевич (именно он фактически является главным), Дмитрий Ращектаев (тренер-аналитик), Данил Дресвянников (тренер по физподготовке), беларусы Андрей Сосницкий (тренер), Олег Трубило (тренер) и украинец Игорь Кутепов (тренер вратарей). Из них только Кубарев и Сосницкий имеют лицензию PRO, которую упомянул Комаровский.

В понедельник Сосницкий высказал свою версию случившегося, назвав слова Комаровского «глупыми и неуместными». По словам тренера «Арсенала», посмотреть на занятие соперника предложил тренер-аналитик Ращектаев. Идти далеко россиянину не было не нужно, так как команды тренируются на полях «Минска». О случившемся Сосницкий узнал накануне матча и поговорил с Ращектаевым – на этом разбирательства внутри клуба закончились. После тренер «Арсенала» с извинениями позвонил почему-то не Комаровскому, а Сергею Боровскому, который главным является в «Ислочи» только по бумагам.

Пока публичной реакции из Дома футбола ни на слова тренера «Ислочи», ни на действия штаба «Арсенала» не последовало. Однако в мировом футболе совсем недавно произошел похожий случай, который плохо закончился для шпионов.

Женская сборная Канады приехала на Игры-2024 с серьезным намерением удержать олимпийское золото, сенсационно завоеванное в Токио. Еще до стартового матча группового раунда с Новой Зеландией команда попала в один из главных скандалов прошедших Игр. За три дня до игры тренировку новозеландок в Сент-Этьене пришлось завершить досрочно, так как над полем летал дрон, причем это был второй подобный инцидент с командой за последние четыре дня. Персонал сборной обратился в полицию, которая установила, что оператором беспилотника был сотрудник канадской сборной. Найти его помогла система перехвата дронов, которую запустили перед стартом Олимпиады. Благодаря ей над объектами Игр в день по несколько раз перехватывали беспилотники. НОК Новой Зеландии сразу же проинформировал об инциденте Международный олимпийский комитет.

Канадцы назвали своего сотрудника «неаккредитованным членом вспомогательного персонала сборной». Впрочем, они сразу убрали из команды Жасмин Мандер, помощницу главного тренера, которая получала от оператора дрона все снятые данные. Последний в суде признал виду и был условно арестован на восемь месяцев. Интересно, что саму Мандер оправдали. Также работы в сборной лишился аналитик Джозеф Ломбарди.

Главная тренер канадской команды Беверли Пристман сама решила не руководить сборной в матче с Новой Зеландией. «Я делаю это, учитывая интересы обеих команд, и хочу, чтобы все почувствовали, что в этой игре соблюдается спортивный дух», – заявила Пристман, которая три года назад привела Канаду к олимпийскому золоту.

Без Пристман в нелегком матче канадки победили Новую Зеландию 2:1. Но на этом история не закончилась. Ее рассмотрением занялись в ФИФА. Дисциплинарный комитет организации начал разбирательство против Пристман, Мандер и Ломбарди. Процессом занимался Апелляционный комитет ФИФА.

Дело рассмотрели в кратчайшие сроки и признали обвиняемых в нарушении статьи 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА («Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры»). В итоге Канадскую футбольную ассоциацию (КФА) оштрафовали на 200 тысяч швейцарских франков (около 235 тысяч долларов), а Пристман, Мандер и Ломбарди отстранили от участия в любой деятельности, связанной с футболом, на год. Фактически после матча с Новой Зеландией канадки оказались без главного тренера. С самой сборной Канады сняли шесть очков. На последнее решение КФА подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако ее просто не успели там рассмотреть.

Тем не менее это не помешало сборной выйти в плей-офф. Канадки выиграли все три матча в группе и пробились в четвертьфинал, где проиграли Германии в серии 11-метровых ударов (0:0, по пен. – 2:4).

Возможно, такое суровое решение ФИФА связано с тем, что канадские сборные не в первый раз уличают в использовании дронов. Осенью 2021-го мужская команда Канады принимала Гондурас в квалификации на ЧМ-2022. Тогда тренировку гостей также остановили из-за беспилотника. На Кубке Америки-2024 канадцы тоже пробовали использовать дроны, на что намекал генеральный секретарь КФА Кевин Блю.

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