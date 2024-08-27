Критический момент для России Владимир Пастухов

27.08.2024, 17:03

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Владимир Пастухов

То, что начиналось с денег на крови, заканчивается кровавыми деньгами.

«СВО» – это проект родом из «нулевых». Из него прямо-таки прет самонадеянность только что сформировавшегося класса политических рантье, паразитирующих на кажущейся неистощимой маслянистой (нефтегазовой) ренте. Поэтому он полон веры в то, что «деньги решают все».

Сколько раз в самом начале путинского правления я слышал этот сакраментальный клич путинских индейцев: «Зальем деньгами!» Монетизация льгот? – Зальем деньгами! Повышение пенсионного возраста? – Зальем деньгами! Протесты городской образованщины? – Зальем деньгами! СВО – это всего лишь обыкновенная война, которую залили деньгами.

Однако сегодня, на рубеже двух с половиной лет войны, постепенно приходит осознание того, что война – это не про деньги. Пока это происходит очень медленно. Но с каждым Курском, Саратовым и Ростовом, с каждым «прилетом» и «заходом» оно проникает внутрь сознания как яд. То, что начиналось с денег на крови, заканчивается кровавыми деньгами.

В отличие от денег на крови, кровавые деньги перестают утешать. Мы видим, как галопирует инфляция жизни и как государству приходится выплачивать смерти все более высокий гонорар. Критическим будет момент, когда деньги вообще перестанут играть в этих расчетах жизни со смертью существенную роль. В этот самый момент для России начнется настоящая война, и тогда все станет иначе.

Владимир Пастухов, Telegram

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