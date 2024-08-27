Зеленский хочет представить «План победы Украины» Байдену, Харрис и Трампу 5 27.08.2024, 17:23

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Владимир Зеленский

Операция в Курской области РФ — его часть.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании представить американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу «План победы Украины».

Об этом он сказал на форуме «Украина 2024. Независимость», сообщает «Европейская правда».

Зеленский сказал, что пока не может раскрыть детали Плана победы Украины, однако отметил, что операция на Курщине является его частью.

«Одно из направлений, часть которого уже сделана, это Курщина. Второе направление – это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление – это пакет принуждения к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое», – сказал Зеленский.

По его словам, план подготовлен, и, как отметил Зеленский, будет справедливым, если он сначала представит его президенту США Джо Байдену.

«От него зависит успех этого плана. Дадут нам то, что в этом плане, или не дадут. Будем ли мы свободны в использовании того, что будет в этом плане, или нет. Думаю, я в сентябре представлю этот план», – отметил президент.

«Думаю, каким-то образом будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу, потому что мы не знаем, кто будет президентом Соединенных Штатов, а выполнить этот план очень хочется», – добавил он.

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