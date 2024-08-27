«Эта квартира стоила мне 20 лет жизни в общежитии!» 9 27.08.2024, 17:29

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Белоруска рассказала, как получила льготное жилье.

Читательница сайта Charter97.org прокомментировала новость о снижении нормы потребности в жилье для получения льготного кредита на строительство квартиры:

— Сегодня наш сериал закончился happy end, и я с мужем и детьми живу в своей квартире, правда, не в Минске, а в Минском районе. Эта квартира стоила мне 20 лет жизни в общежитии! С общей кухней на весь коридор! На кухне — две плиты и уйма тараканов.

А растили мы детей в комнатке площадью 18 квадратных метров. Здесь стоял у нас и холодильник, и маленькая электрическая плитка, и кроватка. Благо, туалет с душем был общий только с одними соседями.

Так вот, чтобы получить льготный кредит, мне нужно было постоянно работать медсестрой в одной и той же больнице. И еще копить деньги, ведь кредит давали далеко не на всю сумму. А попробуй отложи из зарплаты медсестры! Изрядная часть детства моих детей прошла в грязном темном коридоре общежития.

Когда же подошла наша очередь, то мы еще 5 лет ждали, пока соорудят дом и выдадут ключи от квартиры, абсолютно пустой, только голые стены! Мы еще и сегодня делаем ремонт, а следующие 20 лет будем платить кредит.

Теперь же лукашисты хотят отобрать и эту возможность у людей, оставив поддержку только для многодетных и военных.

Я же вижу, что с такой заботой останется то льготное кредитование только для карателей и приспешников режима.

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