«Эта квартира стоила мне 20 лет жизни в общежитии!»9
- 27.08.2024, 17:29
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Белоруска рассказала, как получила льготное жилье.
Читательница сайта Charter97.org прокомментировала новость о снижении нормы потребности в жилье для получения льготного кредита на строительство квартиры:
— Сегодня наш сериал закончился happy end, и я с мужем и детьми живу в своей квартире, правда, не в Минске, а в Минском районе. Эта квартира стоила мне 20 лет жизни в общежитии! С общей кухней на весь коридор! На кухне — две плиты и уйма тараканов.
А растили мы детей в комнатке площадью 18 квадратных метров. Здесь стоял у нас и холодильник, и маленькая электрическая плитка, и кроватка. Благо, туалет с душем был общий только с одними соседями.
Так вот, чтобы получить льготный кредит, мне нужно было постоянно работать медсестрой в одной и той же больнице. И еще копить деньги, ведь кредит давали далеко не на всю сумму. А попробуй отложи из зарплаты медсестры! Изрядная часть детства моих детей прошла в грязном темном коридоре общежития.
Когда же подошла наша очередь, то мы еще 5 лет ждали, пока соорудят дом и выдадут ключи от квартиры, абсолютно пустой, только голые стены! Мы еще и сегодня делаем ремонт, а следующие 20 лет будем платить кредит.
Теперь же лукашисты хотят отобрать и эту возможность у людей, оставив поддержку только для многодетных и военных.
Я же вижу, что с такой заботой останется то льготное кредитование только для карателей и приспешников режима.