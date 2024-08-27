Тактика трусливых кочевников 2 Аббас Галлямов

27.08.2024, 17:37

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Аббас Галлямов

Россияне разрушают мифы, которые о себе придумали.

С точки зрения эстетики у россиян, выросших на советской исторической литературе, существует некоторая иерархия способов ведения войны: чем более ближним является бой, — тем престижнее победа в нем. «Пуля дура, штык молодец», — говорил Суворов. С раннего детства мы все усвоили стереотип, согласно которому всякие там печенеги и прочие татаро-монголы никогда не могли противостоять русским в рукопашной схватке, что единственное их преимущество заключалось в стрельбе из лука — занятии некотором образом трусливом — ты издалека стреляешь, а приблизиться и вступить в схватку с врагом mano a mano, лицом к лицу, боишься.

Помните из «Повести о разорении Рязани Батыем»?

«И обступили Евпатия сильные полки татарские, стремясь его взять живым. И съехался Хостоврул с Евпатием. Евпатий же был исполин силою и рассек Хостоврула на-полы до седла. И стал сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил, одних пополам рассекал, а других до седла разрубал. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. И навели на него множество пороков (стенобитных камнеметов —прим..), и стали бить по нему из бесчисленных пороков, и едва убили его. И принесли тело его к царю Батыю.

Царь же Батый послал за мурзами, и князьями, и санчакбеями, и стали все дивиться храбрости, и крепости, и мужеству воинства рязанского. И сказали они царю:

«Мы со многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и резвецов не видали, и отцы наши не рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают они смерти и так крепко и мужественно, на конях разъезжая, бьются — один с тысячею, а два — со тьмою. Ни один из них не съедет живым с побоища».

И сказал царь Батый, глядя на тело Евпатьево:

«О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малою своею дружиною, и многих богатырей сильной орды моей побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня, — держал бы его у самого сердца своего.»»

Вот это и есть тот архетип, который определяет наше эстетическое восприятие новостей с фронта. А ведь он существует не только в летописях. Он многократно воспроизведен и раскручен пропагандой — в том числе и в самом массовом из всех видов искусств — в кинематографе…

Думаю, что массированный ракетный обстрел украинских тылов в ответ на пехотный прорыв ВСУ в Курской области оставляет у россиян неприятное чувство того, что все это не то — что не так должны были отвечать противнику былинные русские богатыри. Это же в чистом виде тактика трусливых кочевников — обстреливать издалека из луков или, как в истории с Евпатием Коловратом, из «пороков», боясь при этом приблизиться и вступить в рукопашную схватку. Явное несоответствие тем мифам, которые когда-то сами же о себе и придумали.

А есть еще критерий новизны. Ракетным обстрелам украинских тылов вот уже 2,5 года. Люди к ним привыкли и знают, что с точки зрения конечного результата они практически ничего не меняют: «Стреляют-стреляют, а на фронте все то же». Этим обстрелам радовались первые полгода, а сейчас они эмоций не вызывают. Закончилось слюноотделение.

Зато захват украинцами российской территории — это СОБЫТИЕ с большой буквы. Это нечто совершенно новое, такого еще не было. Предъявлять старье в ответ на новизну — это неубедительно… Есть в этом ощущение подделки, фальши — как от какой-нибудь там… ну не знаю… резиновой вагины что ли…

Аббас Галлямов, Telegram

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