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Чиновники нагло врут о собранном зерне в Беларуси

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  • 27.08.2024, 17:44
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Чиновники нагло врут о собранном зерне в Беларуси

Белорусское сельское хозяйство застряло на уровне 1989 года.

Белорусские аграрии год за годом проигрывают «битву за урожай». «Филин» обсудил ситуацию с предпринимателем, бывшим сотрудником Столбцовского райисполкома Николаем Лысенковым.

— Практика оправданий и манипуляций с цифрами отработана годами: взять урожайность «сырого» зерна, а не со склада, приплюсовать рапс, хотя это скорее родственник капусты, чем пшеницы — но ведь убирается теми же комбайнами и дорабатывается на тех же зерносушильных комплексах, что и зерновые. То есть, «натянуть» хоть как-то цифры урожая.

Хотя в официальных цифрах есть большие сомнения. Белстат ничем не отличается от Центризбиркома, это одного поля ягоды. В командной экономике все так работает: сколько сказали, столько и напишут, голосов ли, или миллионов тонн зерна. А если их нет, будут думать, где найти и как приписать.

По большому счету, у нас сейчас примерно такая ситуация в сельском хозяйстве, как была в Германии в 1989 году, и я имею в виду не ФРГ, а ГДР. Мы на этом уровне топчемся, в то время как немцы, поляки, литовцы ушли далеко вперед — так что, если со стороны смотреть, мы потихоньку катимся вниз, а не развиваемся.

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