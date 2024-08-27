Лукашенко заявил, что ему предлагают «воевать с Украиной против России» 18 27.08.2024, 18:05

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Диктатору также привиделись войска НАТО под Смоленском.

Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете заявил, что ему предлагают «воевать с Украиной против России». Его слова приводит госагентство БелТА.

«Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос «или — или». Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): «Давай тут отступи, там освободи». Начиная отсюда и заканчивая: «Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России», — рассказал узурпатор.

Он отметил, что ему предлагают «воевать с Украиной против России» и предупреждают, что подведут войска НАТО под Смоленск. «Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем», — добавил Лукашенко.

По словам диктатора, он очень многое не может рассказать на сегодняшний день, потому что «все остальные вопросы — это [его] вопросы».

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