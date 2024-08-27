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В Татарстане выявили 59 случаев заражения лихорадкой Западного Нила

  • 27.08.2024, 18:21
В Татарстане выявили 59 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
Иллюстрационное фото

Почти всех госпитализировали.

Количество зарегистрированных заболеваний лихорадкой Западного Нила в Татарстане увеличилось до 59, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заявление пресс-службы минздрава республики.

«За период с 21.07.2024 зарегистрировано 59 подтвержденных случаев», — рассказали в пресс-службе. Госпитализация не понадобилась лишь одному из заразившихся, уточнили в министерстве.

В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 13 пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщили в минздраве.

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) — вирусная инфекция, заболевание сопровождается симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями. Иногда у пациентов развиваются серозный менингит и менингоэнцефалит. Чаще всего человек заражается ЛЗН через укусы комаров и клещей.

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