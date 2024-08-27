Здания БНТУ в Минске продолжают перекрашивать в кислотно-зеленый цвет 1 27.08.2024, 18:33

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Зачем — неизвестно.

В БНТУ продолжают перекрашивать свой архитектурный ансамбль в кислотно-зеленый цвет — теперь добрались и до общежития на проспекте Независимости в центре города. Об этом пишет телеграм-канал «Спадчына», который ведет архитектор Владислав Чехович.

Как отмечает «Спадчына», общежитие по № 3 по проспекту Независимости, 63, своим фасадом формирует фронт застройки главной магистрали столицы. А на фото можно заметить контраст между воротами в ограде, для которой воссоздана оригинальная колористика по обнаруженным пигментам старой отделки, и новой окраской общежития.

По информации телеграм-канала, за перекрасками в кислотно-зеленый стоит декан архитектурного факультета Армен Сардаров, которые имеет удостоверение научного руководителя и выполняет для своего университета все работы с историко-культурными ценностями.

«При этом очевидно, что он не имеет никакого представления о научной реставрации и законодательстве в сфере охраны. В свое время его выгнали из Совета при Минкультуры по этой причине», — отмечает телеграм-канал.

Именно под «научным руководством» Сардарова в 2020 году были проведены несогласованные с Министерством культуры (то есть незаконные) работы по перекраске главного корпуса в такие же кислотные цвета, подчеркивает «Спадчына». По данным канала, тогда руководство университета обивало пороги ведомства, чтобы им все согласовали задним числом.

«Что интересно, примерно в то же время ремонтировалось ограждение перед главным корпусом, которое неизвестно по какой причине не имело защитного статуса. Но для нее другим специалистам удалось установить близкий для оригинального оттенок зеленого — и он ни разу не кислотный», — пишет «Спадчына».

Кислотного зеленого просто не могло быть на фасадах зданий 1950-х годов, такие оттенки стали возможны только в наше высокотехнологичное время. Для советской неоклассики это будут приглушенные глубокие цвета, далекие от «веселого» салатового.

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