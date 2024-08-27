Зеленский: Добровольческий флот F-16 — отличная идея 27.08.2024, 18:34

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Но ключевое решение за США.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил идею создания добровольческого воздушного флота самолетов F-16, но подчеркнул, что окончательное решение относительно пилотов зависит от США.

Такое мнение он высказал во время пресс-конференции по результатам дискуссии в рамках форума «Украина 2024. Неависимость».

«Что касается добровольческого воздушного флота F-16, я считаю, что это замечательная идея. Конечно, мы поднимали ее с партнерами, конгрессмены с нами на одной стороне. Конечно, это решение США. Исключительно их решение. Будем продолжать работать над этим», — сказал президент.

Он также отметил, что решение других стран по поставкам самолетов F-16 также зависят от США. Зеленский напомнил, что Украина уже договорилась о поставках самолетов с Данией, Нидерландами, Бельгией и Норвегией, но все необходимые разрешения предоставляются американской стороной.

«Разрешение предоставляют США. Так же и с этим вопросом», — добавил он.

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