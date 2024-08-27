Зеленский: Добровольческий флот F-16 — отличная идея
- 27.08.2024, 18:34
- 1,192
Но ключевое решение за США.
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил идею создания добровольческого воздушного флота самолетов F-16, но подчеркнул, что окончательное решение относительно пилотов зависит от США.
Такое мнение он высказал во время пресс-конференции по результатам дискуссии в рамках форума «Украина 2024. Неависимость».
«Что касается добровольческого воздушного флота F-16, я считаю, что это замечательная идея. Конечно, мы поднимали ее с партнерами, конгрессмены с нами на одной стороне. Конечно, это решение США. Исключительно их решение. Будем продолжать работать над этим», — сказал президент.
Он также отметил, что решение других стран по поставкам самолетов F-16 также зависят от США. Зеленский напомнил, что Украина уже договорилась о поставках самолетов с Данией, Нидерландами, Бельгией и Норвегией, но все необходимые разрешения предоставляются американской стороной.
«Разрешение предоставляют США. Так же и с этим вопросом», — добавил он.