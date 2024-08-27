Завтра утром белорусов ждет парад планет 27.08.2024, 18:41

Как не пропустить красоту.

Если вы каким-то чудом пропустили поток Персеиды и уже отчаялись увидеть что-то астрономически необычное, то у августа припасен еще один подарок. Завтра утром ждем парад планет: по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Из компании выпала только Венера.

Начнем с того, что в астрономии как такового понятия «парад планет» не существует, но на обывательском уровне это звучит притягательно. Конечно, не стоит представлять себе ряд небесных тел, выстроенных по линеечке. Вот как завтрашнее явление будет выглядеть по версии Московского планетария (картинка создана в виртуальном планетарии).

«Онлайнер» же решили уточнить нюансы у директора Минского планетария Александра Микулича. В первую очередь разбираемся, куда и когда смотреть.

— Планеты будут разбросаны по небу: часть на восточной, юго-восточной, некоторые — ближе к западу, так что их еще нужно суметь найти. Яркие планеты можно увидеть в бинокль или даже невооруженным глазом, а вот Уран и Нептун только с помощью телескопа, — поясняет собеседник. — После полуночи восходит Сатурн, Юпитер и Марс. Ближе к четырем часам утра появится Меркурий.

В таком деле важно не только время, но и место. Хорошая новость: в небе над Минском, скорее всего, получится рассмотреть некоторые планеты. Но и тут не без нюансов: чтобы рассмотреть Меркурий, придется поискать место с открытым горизонтом. Дело в том, что планета будет низко и может потеряться, например, за кронами деревьев.

— Следите за новостями в телеграм-канале Минского планетария: если будет техническая возможность и позволит погода, то мы пригласим посмотреть на планеты в наш телескоп, — говорит Александр Микулич.

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