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Под Минском загорелась автомойка

  • 27.08.2024, 19:00
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Под Минском загорелась автомойка

Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

В Минском районе возле агрогородка Озерцо случился крупный пожар. Загорелась автомойка для грузовых машин, сообщили в МЧС.

По предварительным сведениям, перекрытие обрушилось на полуприцеп-цистерну грузовика, который находился в гараже. Из-за чего он загорелся.

В результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали.

Также при работе на месте пожара плохо себя почувствовал и работник МЧС. Его доставили в медучреждение с предварительным диагнозом «тепловой удар».

Все трое находятся в больнице скорой медицинской помощи в отделении реанимации.

«Проводится комплекс диагностических мероприятий, а также привлечены специалисты республиканских учреждений для последующего определения и тактики лечения этих пациентов», – рассказал начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Леонид Недень.

По его словам, состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое.

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