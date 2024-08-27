Под Минском загорелась автомойка
- 27.08.2024, 19:00
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Трое пострадавших в тяжелом состоянии.
В Минском районе возле агрогородка Озерцо случился крупный пожар. Загорелась автомойка для грузовых машин, сообщили в МЧС.
По предварительным сведениям, перекрытие обрушилось на полуприцеп-цистерну грузовика, который находился в гараже. Из-за чего он загорелся.
В результате происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали.
Также при работе на месте пожара плохо себя почувствовал и работник МЧС. Его доставили в медучреждение с предварительным диагнозом «тепловой удар».
Все трое находятся в больнице скорой медицинской помощи в отделении реанимации.
«Проводится комплекс диагностических мероприятий, а также привлечены специалисты республиканских учреждений для последующего определения и тактики лечения этих пациентов», – рассказал начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Леонид Недень.
По его словам, состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое.