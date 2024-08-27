В Швейцарии создали мозговой микрочип, превращающий мысли в текст 1 27.08.2024, 19:03

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Новый чип мониторит электрическую активность мозга.

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали мозговой микрочип, который меньше и эффективнее чипа компании Neuralink. Исследование, приведшее к созданию нового чипа, было опубликовано в журнале IEEE Journal of Solid-State Circuits.

Это устройство, известное как миниатюризированный интерфейс мозг-компьютер (MiBMI), очень маленькое и состоит из двух тонких чипов общей площадью всего 8 мм². Для сравнения, устройство Neuralink имеет более значительные размеры – примерно 23x8 мм.

MiBMI потребляет очень мало энергии, минимально инвазивным и имеет полностью интегрированную систему, которая обрабатывает данные в реальном времени. В отличие от Neuralink, требующего установки 64 электродов в мозг и обработки данных через приложение на внешнем устройстве, MiBMI просто считывает активность мозга и превращает его в текст.

«MiBMI позволяет превращать сложную нейронную активность в читаемый текст с высокой точностью и низким энергопотреблением», – говорит Махса Шоаран, руководитель Лаборатории интегрированных нейротехнологий EPFL. «Это достижение приближает нас к практическим имплантированным решениям, которые могут существенно улучшить коммуникационные возможности людей с серьезными моторными нарушениями».

Новый чип мониторит электрическую активность мозга и, используя данные из предыдущих исследований, превращает эту активность в текст. MiBMI способен считывать сигналы мозга, которые формируются при представлении написания буквы, и преобразовывать их в текст.

Хотя чип еще не был протестирован в живых условиях, его протестировали на реальных нейронных записях и достигли 91% точности в превращении нейронной активности в текст.

Одна из причин успеха нового чипа заключается в новом способе чтения речевых процессов мозга. Исследователи EPFL обнаружили специфические нейронные маркеры, активируемые при представлении каждой буквы. Эти маркеры стали коротким кодом для каждой буквы, позволяющей MiBMI обрабатывать меньшее количество данных, что уменьшает потребляемую энергию и пространство для размещения чипа.

Сейчас MiBMI способен декодировать 31 символ, являющийся рекордом для подобных систем. Исследователи планируют увеличить это количество до 100 символов.

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