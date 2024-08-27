Курск, Покровск, F-16 и Telegram: о чем говорил Зеленский на пресс-конференции 2 27.08.2024, 19:15

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках форума «Украина 2024. Независимость» во вторник, 27 августа, провел пресс-конференцию для медиа, на которой рассказал о целях операций в Курской области РФ, ситуации на покровском направлении в Донецкой области, ситуации в вооружении и политике.

Основной темой разговора президента с журналистами была война в Украине, в частности, необходимость проводить операцию на территории России и возможность оккупации Покровска, оказавшегося в эпицентре боев в последнее время, передает «Зеркало недели».

Зеленский заявил, что непонимание всех целей операции в Курской области является плюсом для замысла, но отметил, что это позволило предотвратить российские нападения в Сумской и Черниговской областях, а также ослабило российское давление на ряде линий фронта. При этом признал, что не на Покровском, поскольку захват Донецкой области для РФ является приоритетом с 2014 года.

Он отметил, что ресурсы Украины меньше, поэтому для победы, особенно на Донбассе, она должна прибегать к уловкам на поле боя.

Президент заверил, что у Украины есть план победы, но его воплощение зависит от Соединенных Штатов Америки. Не исключено, что Зеленский подразумевал желание Украины получить разрешение на удары в глубину России. Он отметил, что страна-агрессор может всех шантажировать ядерным оружием, но в РФ понимают рисковость такого шага.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не может пойти на компромиссы с Россией, поскольку та хочет 30% украинской территории, но «с Путиным не то, что компромиссы, а диалог вообще на сегодняшний день бессодержателен».

Говоря о возможности переговоров в целом, президент отметил, что Россия может присутствовать на втором Саммите мира, «если захочет». При этом Зеленский добавил, что без России Украина может потерять на Втором саммите большое количество стран-участниц.

В то же время, глава государства похвастался, что Украина успешно испытала первую отечественную баллистическую ракету, но отметил, что часто такие испытания стоят дорого, в том числе жизни людей.

Также он заявил, что современные западные истребители F-16 уже участвовали в отражении массированной атаки российских войск по Украине и «дали очень хороший результат».

А вот что касается польских МИГов, то Зеленский развел руками, что пока относительно их нет положительного решения, как и о возможности сбивания Польшей российских ракет в западной части Украины.

«Наверное, Польша дала, что могла, и, наверное, есть некоторые вещи, которые сегодня остаются в Польше... Есть конкретный вопрос: нам очень нужны ваши МИГи, ваши самолеты, потому что мы тогда не будем тратить время на тренировку наших пилотов», – уточнил он.

Неприятным стал для президента вопрос об отсутствии в последнем обмене пленными бойцов бригады «Азов». Он признался, что в этом вопросе действительно есть сложности, при этом добавил, что то, что обмен состоялся именно 24 августа, было стечением обстоятельств.

Однако по-настоящему разозлил Зеленского вопрос об эффективности членов его команды, таких как Андрея Ермака, Олега Татарова и Ростислава Шурмы, поскольку за двумя последними тянется шлейф расследований о превышении ими своих полномочий.

«Я удивлен, что вы спрашиваете об этом. …Я говорил вам. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев здесь в Киеве, пока вас здесь не было. … Маловато? Выгнать его, чтобы его убили россияне?», – заявил президент.

Спросили украинского президента и о скандале вокруг ареста основателя Telegram Павла Дурова и законопроекте о запрете работы этой соцсети в Украине. Зеленский заявил, что с вопросом не знаком, но вообще осторожно относится к таким запретам.

«Ибо ГУР попросил это, другая разведка что-то еще, потом Служба безопасности – третье. Затем правоохранительные органы подтянутся, и можно все зарегулировать. Хотя не могу критиковать законопроект, потому что не читал», – сказал он.

Также Зеленского спросили о «правильной оккупации» Курской области, на что он ответил, что это не оккупация, а Украина не нуждается в чужих территориях, хотя проводит на ней оборонную спецоперацию. Что же касается взвешенного поведения украинских военных, то это из-за самой сути украинских людей.

«Наши люди просто лучше, они не относятся к гражданским как звери, а просто как люди. Думаете я или головкой звонил и сказал возьмите ведро и дайте бабке воды? Безусловно, бывают разные ситуации, но понятно почему. Такой народ, сильный, но всегда кого-то жалко. Они знают, что важно, очень важно не быть как те, кто принес нам войну с мародерством и пыткой, нам нужно чтобы у нас такого не было», - заявил он.

Еще одним вопросом к президенту стало возвращение предателей Украины, или просто коллаборантов, из-за границы, вызванный недавним незаконным выездом из страны депутата Дмитрука. Зеленский ответил, что «существуют сложности по возвращению таких людей» и нужны уже нарабатывающиеся законодательные изменения.

В целом он отметил, что рассчитывает на возвращение граждан Украины, в том числе мужчин, из-за границы, но без какого-либо принуждения украинцев к этому: «Еще раз подчеркну: я бы очень хотел, чтобы все украинцы были здесь. При условии, что это их решение».

Комментируя негативную реакцию Ватикана на украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, Зеленский заявил, что это свидетельствует о необходимости усиления работы Украины в мировом информационном пространстве по отстаиванию правдивой позиции

«Это очень сложно (объяснить позицию враждебного влияния РПЦ). Это касается не Ватикана, а в принципе: как только ты делаешь паузы в информационной работе, в информационной борьбе за правдивое пространство... все заполняется информацией РФ. Они в этом работают как часы», – отметил Зеленский.

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