У футбольного клуба БАТЭ новый тренер 3 27.08.2024, 19:26

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Уволенный с поста главного тренера Игорь Криушенко также будет работать в клубе.

Игорь Криушенко покинул пост главного тренера БАТЭ. Исполнять обязанности рулевого будет Иван Мигаль, который до этого руководил вторым составом «желто-синих».

Перестановки на тренерском мостике для болельщиков не стали сенсацией. Борисовская команда слабо начала сезон и с каждой игрой опускалась в турнирной таблице все ниже и ниже. Перемены назревали.

Окончательное решение руководство клуба приняло после матча БАТЭ с «Торпедо-БелАЗ», в котором борисовчане проиграли 1:2. Сейчас команда находится на 11-м месте в чемпионате Беларуси.

Интересно, что, несмотря на это, Криушенко останется работать в структуре клуба. В качестве кого, не сообщается.

Напомним, что этот специалист приводил борисовчан к золотым медалям в 2006-м и 2007-м, по итогам которых признавался лучшим тренером страны.

Иван Мигаль пока будет исполняющим обязанности. При этом известно, что тренерский штаб претерпит и другие изменения. Ассистентом рулевого станет Виталий Рогожкин.

Команду БАТЭ-2, выступающую в первой лиге, возглавит Артем Концевой, помогать ему будет Дмитрий Лихтарович.

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