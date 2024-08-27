закрыть
27 августа 2024, вторник, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У футбольного клуба БАТЭ новый тренер

3
  • 27.08.2024, 19:26
  • 1,392
У футбольного клуба БАТЭ новый тренер

Уволенный с поста главного тренера Игорь Криушенко также будет работать в клубе.

Игорь Криушенко покинул пост главного тренера БАТЭ. Исполнять обязанности рулевого будет Иван Мигаль, который до этого руководил вторым составом «желто-синих».

Перестановки на тренерском мостике для болельщиков не стали сенсацией. Борисовская команда слабо начала сезон и с каждой игрой опускалась в турнирной таблице все ниже и ниже. Перемены назревали.

Окончательное решение руководство клуба приняло после матча БАТЭ с «Торпедо-БелАЗ», в котором борисовчане проиграли 1:2. Сейчас команда находится на 11-м месте в чемпионате Беларуси.

Интересно, что, несмотря на это, Криушенко останется работать в структуре клуба. В качестве кого, не сообщается.

Напомним, что этот специалист приводил борисовчан к золотым медалям в 2006-м и 2007-м, по итогам которых признавался лучшим тренером страны.

Иван Мигаль пока будет исполняющим обязанности. При этом известно, что тренерский штаб претерпит и другие изменения. Ассистентом рулевого станет Виталий Рогожкин.

Команду БАТЭ-2, выступающую в первой лиге, возглавит Артем Концевой, помогать ему будет Дмитрий Лихтарович.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер