Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста 3 27.08.2024, 19:41

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По его словам, ГУР умеет удивлять.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное уничтожение Крымского моста, соединяющего материковую часть России с временно оккупированным Крымом. Соответствующее заявление он сделал в рамках форума «Украина 2024. Независимость».

Журналистка напомнила Зеленскому, что ГУР недавно заявило о наличии планов по Крымскому мосту и, что его рано или поздно разрушат.

Когда журналистка попросила намекнуть, когда именно может произойти разрушение Крымского моста, Зеленский ответил, что ГУР имеет талант к неожиданным действиям в информационном пространстве.

«ГУР умеет удивить информационное пространство. Я думаю так: если мы хотим, чтобы что-то произошло рано или поздно надо, чтобы оно сначала произошло, а потом сказать об этом», - сказал президент Украины.

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