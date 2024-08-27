Общественный транспорт остановился во многих районах Минска 1 27.08.2024, 19:41

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Из-за мощного ливня.

Из-за сильнейшего ливня, который охватил Минск вечером во вторник, 27 августа 2024 года, во многих районах отмечаются существенные затруднения в работе общественного транспорта. Про актуальную динамику в движении автобусов, троллейбусов и трамваев оперативно сообщают в официальном телеграм-канале Минсктранса,

Около шести вечера из-за погодных условий произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №33,38,55 на улицах Орловская, Сморговский тракт в направлении проспекта Пушкина. Ближе в 19,00 движение было возобновлено.

Существенные проблемы отмечаются и в самом центре белорусской столицы.

Так, по данным Минсктранса, с 18.30 на улице Немига в обоих направлениях из-за погодных условий произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №12,29,37,40,46,53.

«Уважаемые пассажиры! В связи со сложными погодными условиями движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика», - информируют в Минсктрансе.

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